O México venceu os Estados Unidos por 2 a 1 de virada e foi campeão da Copa Ouro neste domingo (6). Esta foi a 13ª conquista da competição para o país. O jogo doi realizado neste domingo (6), no NRG Stadium, em Houston (EUA), e teve gols de Chris Richards (para os Estados Unidos) e Raúl Jímenez e Álvarez (para o México).

No gol de Raúl Jiménez, o atacante aproveitou para homenagear Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira (3). Jiménez fez a comemoração tradicional de Jota, segurando um controle de videogame sentado no chão.

Como foi o jogo entre Estados Unidos e México?

Primeiro tempo

Logo aos 4', o zagueiro Chris Richards abriu o placar para os Estados Unidos em cabeceio após cobrança de falta pelo lado direito. A bola ainda bateu no travessão antes de quicar dentro do gol. O México, entretando, dominou as ações na primeira etapa, rondando a área dos EUA sem efetividade. Aos 23', Mora cortou para o meio e finalizou com perigo, mas o goleiro encaixou.

Aos 26', o México chegou ao empate com Raúl Jiménez, que recebeu dentro da área, girou bonito e finalizou no alto de perna esquerda para vencer o goleiro dos Estados Unidos. Depois do gol, o México continuou com a bola, mas o time comandado por Pochetino chegou com perigo no fim do primeiro tempo, sem sucesso.

Raúl Jiménez comemra gol marcado em Estados Unidos x México (Foto: Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo tempo

Aos 5' da segunda etapa, Alvarado carregou pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou com muito perigo para assustar Freese. Depois disso, o jogo esfriou. O México continuou com a bola no pé, mas nenhuma das equipes conseguiu chegar efetivamente ao ataque. Aos 31', Álvarez mandou a bola para o fundo das redes após jogada ensaiada. A bola foi alçada na área, desviada no primeiro pau e o capitão do time apareceu para virar o jogo para o México.

Nos acréscimos, os Estados Unidos quase chegou ao empate em bola sobrada dentro da área, mas a zaga do México afastou.

