Autor de um gol e uma assistência que abriram o caminho para a goleada do PSG sobre o Real Madrid desta quarta-feira (9) pela semifinal do Mundial de Clubes, Ousmane Dembélé se consolidou como um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro. Após a partida, Luis Enrique fez questão de tratar o jogador como "o melhor jogador da temporada".

Neste Mundial, Dembélé jogou três partidas, sendo esta a primeira como titular. Nas oitavas de final, entrou com o Inter Miami no segundo tempo e não precisou se esforçar muito para garantir a vitória parisiense. Contra o Bayern, nas quartas de final, entrou novamente no decorrer da partida e fez o gol que selou a classificação do PSG. Agora, contra o Real Madrid, começou entre os onze iniciais, fez um gol e deu uma assistência.

— Foi o primeiro jogo que pudemos usar o Ousmane (Dembélé) desde o começo. Ele estava lesionado e precisamos cuidar dele. Acho que é o melhor jogador da temporada. Ele merece ganhar tudo porque ele deu tudo ao clube — afirmou o treinador em entrevista ao Dazn.

PSG comemora gol de Dembélé contra o Real Madrid (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

— Falta só mais um passo contra o chelsea, eles se saíram muito bem na competição. Agora é o momento de se preparar, tentar se recuperar. estamos quase lá. Queremos fazer história no nosso clube e depois virão as férias — completou Luis Enrique.

Como foi a partida entre PSG e Real Madrid?

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

