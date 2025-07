Lucas Gutierrez brinca com final do Mundial: ‘Flamengo x Botafogo’

O PSG atropleou o Real Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), e carimbou sua vaga na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. O encontro na decisão promove uma curiosidade. O Chelsea foi derrotado pelo Flamengo e o PSG foi derrotado pelo Botafogo. A coincidência foi apontada nas redes sociais do jornalista Lucas Gutierrez.

PSG x Real Madrid

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou a classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

Chelsea x Fluminense

O Fluminense foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes e foi a última equipe brasileira a se despedir da competição. Revelado em Xerém, o atacante João Pedro foi o autor dos dois gols ingleses na partida.

A final do Mundial de Clubes será no domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.