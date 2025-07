Jogador do Real Madrid critica postura do elenco contra o PSG

Goleiro do Real Madrid, Courtois criticou a postura do elenco na derrota por 4 a 0 para o PSG, na semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista à "DAZN", o belga comentou sobre os erros que foram decisivos para a eliminação da equipe espanhola do torneio nos Estados Unidos.

- É preciso analisar o vídeo. A gente sempre chegava um pouco atrasado, e quando chega atrasado, todo mundo fica fora de posição. Eles correm para frente, e você tem que girar e perde tempo. Não estávamos em cima deles, e isso é um problema. Com tanto espaço para eles, fica difícil.

Na sequência, Courtois criticou que o plano de jogo de Xabi Alonso não foi seguido à risca pelos jogadores na etapa inicial. O jogador reclamou da falta de posse de bola no início, mas também das poucas finalizações dos atletas do ataque.

- Eles sempre começam fortes. Nos faltou seguir o plano do treinador, de querer jogar e buscar os espaços na frente. Nos custou manter a posse de bola e eles faziam pressão e encontravam um homem livre e criavam muito perigo. No segundo tempo, tivemos mais a bola, mas sem finalizações. Os dois primeiros gols condenaram a partida.

Com a eliminação do Mundial de Clubes para o PSG, o Real Madrid retorna à Espanha visando o início da La Liga. Os merengues estreiam diante do Osasuna, no dia 19 de agosto, o que lhes dão mais de um mês para dar férias aos atletas e iniciar a pré-temporada.

