Vitinha revela segredo do PSG após goleada sobre o Real Madrid

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (9) e se classificou para a decisão do Mundial de Clubes, que será disputada no domingo (13). Após a partida, o volante Vitinha conversou com a Cazé TV e revelou um dos segredos para o sucesso do time francês, que tem encantado o mundo com suas exibições em 2025.

Vitinha em PSG x Real Madrid (Foto: Juan Mabromata / AFP)

— Não me canso de dizer, já disse várias vezes, mas volto a dizer, acho que o segredo, se assim se pode dizer, é o coletivo. A forma como nós respeitamos e pensamos em tudo que fazemos primeiro na equipe. Do outro lado também havia grandes, grandes jogadores, nós também os temos, mas acho que nós somos muito mais time e acho que é isso que fez toda a diferença — disse à Cazé TV.

O PSG ficou na frente do placar contra o Real Madrid durante quase todo o jogo. O time francês aproveitou uma falha de Asencio e abriu o placar com Fabián Ruiz aos cinco minutos da primeira etapa. Aos oito, Dembélé contou com um erro de Rudiger e ampliou a vantagem. Com os dois gols, o PSG administrou a partida com tranquilidade.

Aos 24, Fabián marcou o terceiro do PSG no jogo. Na segunda etapa, o time controlou o jogo, sofreu poucos riscos e transformou a vitória em goleada com Gonçalo Ramos aos 42 minutos. Vitinha também falou sobre a segunda etapa, que teve um ritmo mais lento e voltou a reforçar que a coletividade é o ponto forte do PSG.

Vitinha comemora vitória do PSG contra o Real Madrid no Mundial (Foto: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

— Nós queiramos marcar mais gols, mas acabamos não conseguindo. Marcamos só mais um, mas quebramos ali um pouquinho na segunda parte também por causa do calor, da acumulação de jogos. Um grande jogo e muito feliz pelo resultado. Nós somos grandes jogadores individualmente, mas sem equipe não somos muito e é isto que nos faz melhor — concluiu.

Vitinha é um dos destaques do PSG no Mundial

Com o Mundial se aproximando do fim, Vitinha já pode ser visto como um dos grandes jogadores da equipe, que agora é uma das finalistas do torneio. O volante é o atleta que mais deu passes em todo o Mundial de Clubes. Foram 665 em seis jogos, o que representa uma média de quase 111 por jogo, e um índice de acerto altíssimo. A precisão de Vitinha na competição é de 94%.

O alto nível de acerto de passes de Vitinha faz com que o português seja um dos motores do time do PSG. O volante português também marcou um gol e deu uma assistência no Mundial de Clubes e pode aparecer na seleção do torneio.

Com a vitória sobre o Real Madrid, o PSG se classificou e vai disputar a final do Mundial com o Chelsea. A grande decisão acontece no domingo (13), no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).