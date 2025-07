Guilhermo Ochoa, goleiro do México, igualou um recorde histórico neste domingo (6) com a conquista da Copa Ouro da Concacaf sobre os Estados Unidos. O arqueiro, de 39 anos, empatou com o uruguaio Angel Romano com o recorde de mais títulos internacionais na história das seleções, tendo seis conquistas da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ex-atacante uruguaio conquistou seis Copa Américas, entre 1916 até 1926. Ele construiu sua carreira entre o futebol uruguaio e argentino, entre os anos de 1910 e 1930, tendo defendido clubes como Nacional e Boca Juniors.

continua após a publicidade

Por outro lado, Ochoa continua escrevendo seu legado dentro da seleção mexicana, chegando a seu sexto título conquistado. O arqueiro é terceiro jogador com mais partidas defendendo La Tri em toda sua história com 151 partidas desde 2005.

Cinco Copas do Mundo

O goleiro é um dos oito jogadores recordistas em participações em Copas do Mundo, tendo cinco Copas do Mundo em seu currículo. Ao lado dele, estão os também estão os mexicanos Antônio Carbajal, Rafa Márquez e Andrés Guardado. Além deles, o alemão Lotthar Matthäus, o italiano Gianluigi Buffon, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo também estão na lista.

continua após a publicidade

Como foi a vitória do México?

Jogando fora de casa, o México saiu atrás do marcador logo no começo, após Chris Richards abrir o placar para os Estados Unidos em cabeceio após uma cobrança de falta pelo lado direito. Após isso, os mexicanos cresceram na partida e foram superiores em campo.

Depois de tanto pressionar, Le Tri chegou ao empate com Raúl Jiménez, que recebeu dentro da área, girou bonito e finalizou no alto de perna esquerda para vencer o goleiro norte-americano.

Após o empate, o México dominou as ações da partida até virar com Álvarez, do West Ham, que mandou a bola para o fundo das redes após jogada área ensaiada. No final, os Estados Unidos foram para cima, mas pararam na defesa mexicana, que fez La Tri chegar a sua décima terceira conquista da competição.