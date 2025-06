Osimhen toma decisão sobre a proposta para jogar o Mundial pelo Al Hilal

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, Victor Osimhen rejeitou a oferta para se juntar ao Al Hilal, que vai jogar o Mundial. Apesar do acordo já realizado entre o clube e o Napoli, detentor dos direitos econômicos do nigeriano, Osimhen não quis disputar o Campeonato Saudita. Os valores acordados entre as partes giravam em torno de 75 milhões de euros.

Com a recusa do atacante, o Galatasaray - clube pelo qual Osimhen jogou a última temporada - reacende as esperanças para conseguir contratar o jogador em definitivo. Nas últimas semanas, a torcida do clube turco fez uma enorme campanha nas redes sociais e nos estádios pedindo a permanência do jogador no clube, com o qual foi campeão com 95 pontos e artilheiro do Campeonato Turco.

Osimhen pertence ao Napoli, onde jogou por quatro temporadas e marcou 76 gols. O nigeriano foi muito bem na temporada 2022/23, quando foi artilheiro do Campeonato Italiano e levou o Scudetto. Na temporada seguinte, contudo, não conseguiu manter seu desempenho. Osimhen ainda teve alguns desentendimentos com o clube e foi emprestado ao Galatasaray para a disputa do Campeonato Turco deste ano.

Se aceitasse a proposta do Al Hilal, Osimhen teria a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes, caindo no grupo do Real Madrid, Salzburg e Pachuca, que recentemente sondou Neymar.

Veja os números de Osimhen pelo Galatasaray

Nesta temporada, Osimhen se tornou amado pela torcida do Galatasaray. Foram 26 gols e cinco assistências em 29 jogos do Campeonato Turco. Veja os números de Osimhen pelo clube:

39 partidas 3.117 minutos em campo 37 gols 7 assistências

Osimhen comemorando gol pelo Galatasaray (Foto: Reprodução/Galatasaray)

Só na Europa League, o nigeriano marcou seis gols em sete partidas do Galatasaray na competição. O clube venceu o Campeonato Turco e a Taça da Turquia nesta temporada.

