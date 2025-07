Barcelona mira estrela portuguesa de R$ 500 milhões

O Barcelona está em busca de um atacante para o lado esquerdo do campo e explora algumas possibilidades. Após o insucesso na negociação por Nico Williams, o clube tem Luis Díaz, do Liverpool, Marcus Rashford, do Manchester United, e Rafael Leão, do Milan, como novos alvos do treinador Hansi Flick.

Dentre os nomes citados, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o time italiano definiu o valor para negociar o português: 85 milhões de euros (R$ 542,79 milhões na cotação atual).

Rafael Leão já foi alvo do Barça no mercado de verão do ano passado, mas as questões financeiras referentes ao fairplay de La Liga travaram qualquer possibilidade de negócio. Para este momento, o "Mundo Deportivo" destaca um alívio nas contas culés para avançar em uma contratação dessa magnitude, além de enfatizar que Leão é um atleta agenciado por Jorge Mendes, com quem o presidente Joan Laporta tem relação próxima.

Rafael Leão em Juventus 2x0 Milan (Foto: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/Sipa USA)

Mesmo com o interesse blaugrana, o novo treinador do Milan, Massimiliano Allegri, demonstrou animação em trabalhar com Rafael Leão e assegurou, em entrevista recente, que o atacante fará "uma grande temporada". As possibilidades para uma saída do português seriam maiores caso Sergio Conceição permanecesse no comando rossonero, já que a relação entre os dois conterrâneos estava abalada.

Número de Rafael Leão em 2024/25

Apesar da temporada decepcionante do Milan, principalmente pela oitava colocação no Campeonato Italiano, Rafael Leão superou as 20 participações diretas para gols pelo quarto ano consecutivo. O atacante português atuou em 50 partidas durante 2024/25, sendo 38 oportunidades como titular, marcou 12 gols e contribuiu com 11 assistências para os seus companheiros. Na Seleção de Portugal, Leão foi à campo nove vezes, balançou as redes uma vez e gerou um passe para gol.

