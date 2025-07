"A não contratação de Nico Williams se deve exclusivamente à desconfiança gerada pelo presidente da La Liga junto ao próprio atleta." A declaração é de Miguel Galán, presidente do Centro Nacional de Treinadores de Futebol da Espanha (RFEF), que usou as redes sociais para expor os bastidores da negociação frustrada entre o atacante do Athletic Bilbao e o Barcelona.

Segundo Galán, o estopim para a ruptura foi uma reunião entre Javier Tebas, presidente de La Liga, e a diretoria do Bilbao, na qual foram compartilhadas informações confidenciais sobre a saúde financeira do Barça.

— Foram apresentados dados dos demonstrativos financeiros intermediários do clube, deixando claro que não havia registro de receitas provenientes da venda dos assentos VIP, além da redução do LCPD e da impossibilidade de inscrever novos jogadores, conforme as regras do fair play financeiro — relatou.

Galán afirmou ainda que, diante desse cenário, o estafe de Nico Williams solicitou uma cláusula de liberação como garantia, o que foi recusado pelo Barcelona. Para ele, a reunião com o Athletic Bilbao teve como objetivo gerar “preocupação exagerada” na família do jogador, levando à desistência do negócio.

Nico Williams renovou com o Athletic Bilbao

O atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, tomou nesta sexta-feira (4), uma decisão sobre sua carreira. O jogador de 22 anos, que despertava interesse de Barcelona e Bayern de Munique na atual janela de transferências, renovou contrato com o clube basco até 2035, incluindo uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, equivalente a R$ 572,8 milhões.

A oficialização da renovação encerrou as especulações sobre a possível saída do atleta, que defende também a seleção da Espanha.

