Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso avaliou a atuação de Vini Jr e Mbappé juntos após o fracasso da equipe no Mundial. O jogo contra o PSG marcou a estreia da dupla no time titular do ex-treinador do Bayer Leverkusen.

- Não falo de individualidades. Falo da equipe e de como queremos jogar. É bom ver os erros e que nos sirva para o futuro. Se seguimos repetindo o erro uma ou outra vez, não seremos inteligentes - concluiu o treinador.

No duelo contra o PSG, Vini Jr e Mbappé foram pouco eficazes e quase não geraram perigo para Donnarumma. A dupla foi duramente criticada pela imprensa espanhola após as atuações apagadas na semifinal do Mundial.

Com a eliminação no Mundial de Clubes, o Real Madrid dará um período de descanso para Vini Jr, Mbappé e os demais atletas do elenco. A equipe volta a campo para encarar o Osasuna, no dia 19 de agosto, pela La Liga.

