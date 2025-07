‘Alvo antigo’ do Flamengo acerta com o River Plate, diz jornal

Juan Fernando Quintero está de volta ao River Plate. Segundo o jornal argentino "Olé", o jogador de 32 anos rescindiu contrato com o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira (9) e deve embarcar para Buenos Aires nas próximas horas para acertar os últimos detalhes do retorno.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ídolo millonario 🔴⚪

Quintero chegou em 2018 e, quando não estava na forma física ideal, foi decisivo em sua primeira passagem no clube. Gols de fora da área, incansáveis dribles e prêmios individuais fizeram parte de sua trajetória millonaria. O ápice aconteceu no maior Superclásico de todos os tempos: um gol épico na final da Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors. O camisa 10 protagonizou um golaço de perna esquerda durante a prorrogação, colocando o River à frente no placar. Naquela decisão, o jogo terminou em 3 a 1 e o clube conquistava a Glória Eterna pela quarta vez.

continua após a publicidade

Esta será a terceira passagem do meia pela entidade — chegou pela primeira vez em 2018, emprestado pelo Porto, e permaneceu até 2020, quando se transferiu para o Shenzhen FC, da China. Em 2022, voltou ao River, novamente por empréstimo. Desde então, defendeu Junior Barranquilla, Racing e, mais recentemente, o América de Cali.

Quintero em ação na partida entre Grêmio e River Plate, na Libertadores de 2018 (Foto: Jeferson Guareze/AGIF)

➡️ Mundial de Clubes: por que os gols de João Pedro simbolizam a hierarquia global do futebol?

No último clube, foram apenas cinco meses. Quintero participou de 21 jogos, marcou três gols e distribuiu seis assistências. Seu retorno ao Monumental de Núñez acontece a pedido do técnico Marcelo Gallardo, com quem mantém uma relação próxima desde 2018.

continua após a publicidade

Antes da segunda experiência no River, o colombiano esteve ventilado no futebol brasileiro, principalmente ao Flamengo. Na época, Quintero foi oferecido ao Flamengo e chegou a manifestar o desejo de atuar no Mais Querido, mas as conversas também não prosperaram.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.