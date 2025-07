Após demitir Anselmi, Porto anuncia a contratação de Farioli

Após demitir o argentino Martin Anselmi, por conta da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Porto anunciou a contratação do técnico Francesco Farioli. O italiano estava no Ajax e assinou um contrato com os Dragões válido por duas temporadas, indo até junho de 2027.

Ele será apresentado a imprensa, nesta segunda-feira (7), no estádio do Dragão. Quatro dias depois, a equipe começará sua pré-temporada, no dia 11 de julho, quando terá seu primeiro contrato com o elenco do clube português.

Francesco Farioli ao lado de André Villas-Boas, agora presidente do Porto (Foto: Divulgação/Porto)

O italiano não teve uma carreira como jogador e entrou no mundo do futebol trabalhando como técnico de goleiros de clubes das divisões inferiores italianas, antes de entrar na Aspire Academy e trabalhar nas seleções de base do Catar.

Promessa da nova geração de técnicos

Após voltar do Oriente Médio, Farioli voltou a trabalhar como treinador de goleiros na comissão técnica de Roberto De Zerbi em suas passagens por Benevento e Sassuolo. Após isso, ele rumou para o futebol turco, onde teve suas primeiras experiências como treinador no Fatih Karagümrük e no Alanyaspor, entre 2021 e 2023.

Após deixar o futebol turco, acertou com Nice, da França. Após ter tido um bom começo no futebol francês, chegando a assumir a lidenraça da Ligue 1 na temporada 2023/2024, as Águias tiveram uma queda, o que levou a equipe a terminar a competição na quinta posição.

Farioli deixou o Nice após apenas uma temporada e acertou com o Ajax. Na capital holandesa, o italiano viveu uma temporada de altos e baixos. Apesar da eliminação nas quartas de final da Liga Europa para Eintrach Frankfurt, a equipe de Amsterdam chegou a liderar o Campeonato Holandês por boa parte da competição, mas perdeu o gás na reta final, sendo ultrapassado pelo PSG e ficando com vice.