Técnico do Real Madrid explica ausência de Rodrygo contra o PSG

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso explicou o motivo de ter deixado Rodrygo no banco de reservas na dura derrota para o PSG. Apesar do placar adverso, o brasileiro não entrou em campo na semifinal do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Decisão técnica. Precisávamos de outro perfil. Nesta competição, não tomei decisões sobre o futuro. Começaremos em um contexto diferente - disse o treinador na coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

Em meio a diversas especulações, Rodrygo não tem futuro assegurado no Real Madrid na próxima temporada. O brasileiro é alvo de interesse de diversas equipes da Europa e deve avaliar os próximos passos ao retornar dos Estados Unidos.

No Mundial de Clubes, o atacante não conseguiu ter sequência com Xabi Alonso, tendo participado apenas de três dois seis jogos feitos pela equipe merengue no torneio. Somente na estreia, Rodrygo foi titular do Real Madrid.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.