Artilheiro do Campeonato Italiano é vendido para a Arábia Saudita

Al-Qadsiah ficou em quarto lugar no último Campeonato Saudita.

Retegui substituirá Aubameyang no clube saudita.

Valor do negócio pode chegar a €67 milhões (R$ 427,8 milhões).

O Al-Qadsiah realizou mais um movimento histórico para a Liga Saudita. O clube acertou a contratação do atacante italiano Mateo Retegui, artilheiro da última edição do Campeonato Italiano pela Atalanta, informou o jornalista Fabrizio Romano. O negócio pode render até 67 milhões de euros (R$ 427,8 milhões na cotação atual) ao clube italiano, incluindo bônus. O jogador de 26 anos assinará um contrato de longa duração com salário seis vezes maior ao que recebia na Itália.

Mateo Retegui substituirá Pierre-Emerick Aubameyang, que deixou o clube saudita após uma temporada. O Al-Qadsiah foi o quarto colocado do último Campeonato Saudita, superando o Al-Ahli, campeão da Liga dos Campões Asiática, na classificação. A equipe de Michel ficou atrás apenas do campeão Al-Ittihad, de Karim Benzema, Al-Hilal e Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Mateo Retegui em França x Itália (Foto: Franck FIFE / AFP)

Diferente das potências do país, que são comandadas pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), o Qadsiah não investiu em nomes tão carimbados e aposta em um elenco mais equilibrado em relação a média de idade. Dentre os estrangeiros, estão o goleiro Casteels (33 anos), os defensores Gastón Álvarez (25) e Nacho Fernãndez (35), os meio-campistas Christopher Baah (20), Cameron Puertas (26), Nahitan Nández (29) e Ezequiel Fernández (22), além dos atacantes Julian Quiñones (28), Iker Almena (21) e agora Mateo Retegui.

Números de Retegui na temporada 2024/25

Em apenas uma temporada na Atalanta, Mateo Retegui marcou 28 gols em 48 partidas, além de outras nove assistências. Destes 28 tentos, 25 foram no Campeonato Italiano, posicionando-o como artilheiro da competição com boa margem. Moise Kean (19 gols), da Fiorentina, e Ademola Lookman (15), também da Atalanta, fecharam o pódio.

