AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (05) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quarta-feira (5), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações deste terça (05):
Bruno Guimarães 🤝 Arsenal
O Arsenal encaminhou a contratação de Bruno Guimarães. Segundo "BBC", "Sky Sports", "The Athletic" e "Diario AS", os Gunners chegaram a um acordo com o Newcastle por cerca de 75 milhões de libras, e o volante brasileiro já foi liberado para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato.
Yan Diomande ➡️ Real Madrid
O Real Madrid está finalizando a contratação de Yan Diomande. Segundo a "Sky Sports Alemanha", o clube espanhol acertou os últimos detalhes da negociação com o RB Leipzig por um valor entre 111 milhões e 120 milhões de libras, incluindo bônus, e aguarda apenas a realização dos exames médicos para oficializar o negócio.
Cristian Romero ➡️ Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid prepara uma proposta para contratar Cuti Romero. Segundo Fabrizio Romano, os Colchoneros devem formalizar a oferta após concluir vendas no elenco, enquanto Diego Simeone trata o zagueiro argentino como prioridade para reforçar a defesa.
Pep Chavarría ➡️ Chelsea
O Chelsea está próximo de anunciar a contratação de Pep Chavarría. De acordo com a "Sky Sports", os Blues encaminharam um acordo com o Rayo Vallecano pela chegada do lateral-esquerdo espanhol, em uma negociação avaliada em cerca de 19 milhões de euros, mais bônus.
Christian Nørgaard ➡️ Everton
Christian Nørgaard está perto de reforçar o Everton. Segundo a "Sky Sports", o meio-campista dinamarquês de 32 anos realiza exames médicos para concluir a transferência em definitivo junto ao Arsenal, em um negócio avaliado inicialmente em 7 milhões de libras, mais bônus.
Caleb Yirenkyi 🤝 Coventry City
O Coventry City chegou a um acordo com o Nordsjaelland para contratar Caleb Yirenkyi. Segundo a "Sky Sports", o clube inglês pagará 26 milhões de libras pelo meio-campista ganês de 20 anos, que recebeu autorização para viajar e concluir a transferência.
Takehiro Tomiyasu ➡️ Crystal Palace
O Crystal Palace está próximo de contratar Takehiro Tomiyasu. De acordo com o "The Telegraph", o zagueiro japonês de 27 anos negocia um retorno à Premier League após sua passagem pelo Ajax.
Diogo Costa ❌ Chelsea
O Chelsea descartou uma investida por Diogo Costa. Segundo a "Sky Sports", os Blues estão satisfeitos com as opções que possuem para o gol e não fizeram qualquer proposta pelo goleiro do Porto, apesar das especulações recentes.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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