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AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (05) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 10:30
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Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim
Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quarta-feira (5), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações deste terça (05):

Bruno Guimarães 🤝 Arsenal

O Arsenal encaminhou a contratação de Bruno Guimarães. Segundo "BBC", "Sky Sports", "The Athletic" e "Diario AS", os Gunners chegaram a um acordo com o Newcastle por cerca de 75 milhões de libras, e o volante brasileiro já foi liberado para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato.

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Bruno Guimarães - Newcastle
Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Yan Diomande ➡️ Real Madrid

O Real Madrid está finalizando a contratação de Yan Diomande. Segundo a "Sky Sports Alemanha", o clube espanhol acertou os últimos detalhes da negociação com o RB Leipzig por um valor entre 111 milhões e 120 milhões de libras, incluindo bônus, e aguarda apenas a realização dos exames médicos para oficializar o negócio.

Cristian Romero ➡️ Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid prepara uma proposta para contratar Cuti Romero. Segundo Fabrizio Romano, os Colchoneros devem formalizar a oferta após concluir vendas no elenco, enquanto Diego Simeone trata o zagueiro argentino como prioridade para reforçar a defesa.

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Pep Chavarría ➡️ Chelsea

O Chelsea está próximo de anunciar a contratação de Pep Chavarría. De acordo com a "Sky Sports", os Blues encaminharam um acordo com o Rayo Vallecano pela chegada do lateral-esquerdo espanhol, em uma negociação avaliada em cerca de 19 milhões de euros, mais bônus.

Christian Nørgaard ➡️ Everton

Christian Nørgaard está perto de reforçar o Everton. Segundo a "Sky Sports", o meio-campista dinamarquês de 32 anos realiza exames médicos para concluir a transferência em definitivo junto ao Arsenal, em um negócio avaliado inicialmente em 7 milhões de libras, mais bônus.

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Caleb Yirenkyi 🤝 Coventry City

O Coventry City chegou a um acordo com o Nordsjaelland para contratar Caleb Yirenkyi. Segundo a "Sky Sports", o clube inglês pagará 26 milhões de libras pelo meio-campista ganês de 20 anos, que recebeu autorização para viajar e concluir a transferência.

Takehiro Tomiyasu ➡️ Crystal Palace

O Crystal Palace está próximo de contratar Takehiro Tomiyasu. De acordo com o "The Telegraph", o zagueiro japonês de 27 anos negocia um retorno à Premier League após sua passagem pelo Ajax.

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Diogo Costa ❌ Chelsea

O Chelsea descartou uma investida por Diogo Costa. Segundo a "Sky Sports", os Blues estão satisfeitos com as opções que possuem para o gol e não fizeram qualquer proposta pelo goleiro do Porto, apesar das especulações recentes.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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