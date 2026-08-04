Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo
Decisão vai para a França com o clube precisando do resultado
A derrota do Lyon para o Sparta Praga, nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida da fase classificatória da Champions League, repercutiu na imprensa europeia com um protagonista inesperado: Endrick. Em análise da partida, o jornal espanhol "Diario AS" afirmou que a equipe francesa sente a ausência do atacante brasileiro e resumiu a atuação com uma frase contundente: "Sem Endrick não há paraíso".
Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão
Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O veículo avaliou que o principal problema do Lyon foi a dificuldade para transformar as oportunidades criadas em gols. Para o jornal, a saída do brasileiro deixou uma lacuna justamente no setor que mais fez falta diante dos tchecos: a finalização.
Dentro de campo, o Lyon chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo com um gol contra de Suchomel, mas viu o Sparta Praga reagir na etapa final, virar o confronto e sair com vantagem para o duelo de volta.
Lyon teve pênalti perdido no jogo da Champions
Na leitura do AS, o momento decisivo da partida aconteceu quando Tolisso desperdiçou um pênalti com o placar empatado em 1 a 1. Pouco depois da cobrança defendida, Mercado marcou o segundo gol do Sparta Praga e decretou a vitória dos donos da casa.
O jornal espanhol destacou que o Lyon criou oportunidades suficientes para conseguir um resultado melhor, mas voltou a apresentar problemas nas conclusões das jogadas. Foi justamente nesse contexto que a publicação associou o desempenho ofensivo à ausência de Endrick, tratado como a principal referência ofensiva da equipe na última temporada.
A reportagem também ressaltou que o resultado deixa o clube francês em situação delicada na disputa por uma vaga na fase de grupos da Champions League.
Com a derrota, o Lyon precisará reverter o placar no confronto de volta para seguir vivo na competição continental. O jogo está marcado para a próxima semana, quando a equipe francesa receberá o Sparta Praga precisando vencer para manter o sonho de disputar a fase de grupos.
Apesar do revés, o jornal espanhol avaliou que a classificação segue aberta, mas reforçou que o Lyon precisará melhorar o aproveitamento ofensivo para evitar uma eliminação precoce. Na análise da publicação, a dificuldade nas finalizações evidenciou a falta de um jogador com as características de Endrick, apontado como uma ausência determinante no desempenho da equipe diante dos tchecos.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Salah encaminha acordo com novo time após deixar o LiverpoolHá 1 minuto
Futebol Internacional
Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americanoHá 41 minutos
Futebol Internacional
Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo FamalicãoHá 51 minutos
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-AmericanoHá 1 hora
Futebol Internacional
Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'Há 1 hora
Futebol Internacional
Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge SampaoliHá 1 hora
Mais LANCE!