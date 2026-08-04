Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo Decisão vai para a França com o clube precisando do resultado

A derrota do Lyon para o Sparta Praga, nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida da fase classificatória da Champions League, repercutiu na imprensa europeia com um protagonista inesperado: Endrick. Em análise da partida, o jornal espanhol "Diario AS" afirmou que a equipe francesa sente a ausência do atacante brasileiro e resumiu a atuação com uma frase contundente: "Sem Endrick não há paraíso".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O veículo avaliou que o principal problema do Lyon foi a dificuldade para transformar as oportunidades criadas em gols. Para o jornal, a saída do brasileiro deixou uma lacuna justamente no setor que mais fez falta diante dos tchecos: a finalização.

continua após a publicidade

Dentro de campo, o Lyon chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo com um gol contra de Suchomel, mas viu o Sparta Praga reagir na etapa final, virar o confronto e sair com vantagem para o duelo de volta.

Lyon teve pênalti perdido no jogo da Champions

Na leitura do AS, o momento decisivo da partida aconteceu quando Tolisso desperdiçou um pênalti com o placar empatado em 1 a 1. Pouco depois da cobrança defendida, Mercado marcou o segundo gol do Sparta Praga e decretou a vitória dos donos da casa.

continua após a publicidade

O jornal espanhol destacou que o Lyon criou oportunidades suficientes para conseguir um resultado melhor, mas voltou a apresentar problemas nas conclusões das jogadas. Foi justamente nesse contexto que a publicação associou o desempenho ofensivo à ausência de Endrick, tratado como a principal referência ofensiva da equipe na última temporada.

A reportagem também ressaltou que o resultado deixa o clube francês em situação delicada na disputa por uma vaga na fase de grupos da Champions League.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Lyon precisará reverter o placar no confronto de volta para seguir vivo na competição continental. O jogo está marcado para a próxima semana, quando a equipe francesa receberá o Sparta Praga precisando vencer para manter o sonho de disputar a fase de grupos.

Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League (Foto: Reprodução/X)

Apesar do revés, o jornal espanhol avaliou que a classificação segue aberta, mas reforçou que o Lyon precisará melhorar o aproveitamento ofensivo para evitar uma eliminação precoce. Na análise da publicação, a dificuldade nas finalizações evidenciou a falta de um jogador com as características de Endrick, apontado como uma ausência determinante no desempenho da equipe diante dos tchecos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.