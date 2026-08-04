Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo

Decisão vai para a França com o clube precisando do resultado

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 18:39
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League (Foto: Reprodução/X)

A derrota do Lyon para o Sparta Praga, nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida da fase classificatória da Champions League, repercutiu na imprensa europeia com um protagonista inesperado: Endrick. Em análise da partida, o jornal espanhol "Diario AS" afirmou que a equipe francesa sente a ausência do atacante brasileiro e resumiu a atuação com uma frase contundente: "Sem Endrick não há paraíso".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O veículo avaliou que o principal problema do Lyon foi a dificuldade para transformar as oportunidades criadas em gols. Para o jornal, a saída do brasileiro deixou uma lacuna justamente no setor que mais fez falta diante dos tchecos: a finalização.

continua após a publicidade

Dentro de campo, o Lyon chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo com um gol contra de Suchomel, mas viu o Sparta Praga reagir na etapa final, virar o confronto e sair com vantagem para o duelo de volta.

Lyon teve pênalti perdido no jogo da Champions

Na leitura do AS, o momento decisivo da partida aconteceu quando Tolisso desperdiçou um pênalti com o placar empatado em 1 a 1. Pouco depois da cobrança defendida, Mercado marcou o segundo gol do Sparta Praga e decretou a vitória dos donos da casa.

continua após a publicidade

O jornal espanhol destacou que o Lyon criou oportunidades suficientes para conseguir um resultado melhor, mas voltou a apresentar problemas nas conclusões das jogadas. Foi justamente nesse contexto que a publicação associou o desempenho ofensivo à ausência de Endrick, tratado como a principal referência ofensiva da equipe na última temporada.

A reportagem também ressaltou que o resultado deixa o clube francês em situação delicada na disputa por uma vaga na fase de grupos da Champions League.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Lyon precisará reverter o placar no confronto de volta para seguir vivo na competição continental. O jogo está marcado para a próxima semana, quando a equipe francesa receberá o Sparta Praga precisando vencer para manter o sonho de disputar a fase de grupos.

Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League (Foto: Reprodução/X)

Apesar do revés, o jornal espanhol avaliou que a classificação segue aberta, mas reforçou que o Lyon precisará melhorar o aproveitamento ofensivo para evitar uma eliminação precoce. Na análise da publicação, a dificuldade nas finalizações evidenciou a falta de um jogador com as características de Endrick, apontado como uma ausência determinante no desempenho da equipe diante dos tchecos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Futebol Internacional

Salah encaminha acordo com novo time após deixar o Liverpool

Há 1 minuto
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Há 41 minutos
Gustavo Garcia em treino do Famalicão

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão

Há 51 minutos
Primeiras atividades de Paulo Victor com a Seleção Sub-20 serviram para observações e introduções de conceitos

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano

Há 1 hora
Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Futebol Internacional

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Há 1 hora
Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura

Futebol Internacional

Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Há 1 hora
Mais LANCE!
Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Alisson e Pedrinho (reprodução Shakhtar)

Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu

Newerton em ação pelo Shakthar Donestk

Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk

Proposta da Fifa para criação de empresa para comercializar direitos da Copa do Mundo com investidores privados

Conheça a proposta que levou a Uefa a tentar tornar a Fifa ingovernável

Yan Couto em apresentação à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu

Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid

Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid

Palacios - Vasco

Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Cidades-sede dos EUA cobram Fifa por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026

Xabi Alonso orienta jogadores durante treino do Chelsea na pré-temporada

Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporada