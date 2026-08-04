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Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Atacante equatoriano de 36 anos é o principal alvo do clube para reforçar o setor ofensivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 18:38
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Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Enner Valencia em Equador x Curaçao pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Boca Juniors negocia a contratação do atacante Enner Valencia, ex-Internacional e titular da seleção do Equador. Segundo o jornal argentino "Olé", o jogador de 36 anos é a prioridade da diretoria para reforçar o ataque da equipe na sequência da temporada.

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Livre no mercado após deixar o Pachuca, do México, ao fim da última temporada, Valencia surge como a principal opção do clube argentino para preencher a lacuna deixada por Edinson Cavani, que encerrou o contrato em junho. Outro centroavante do elenco, Adam Bareiro, ainda não estreou na temporada por causa de uma lesão nas costas sofrida no fim de maio.

Impasse envolve limite de estrangeiros

De acordo com o jornal argentino, um dos obstáculos para a conclusão da negociação é o número de estrangeiros no elenco do Boca Juniors, que conta com Álvaro Montero, Marcelo Saracchi, Leandro Lozano, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Ángel Romero, Miguel Merentiel e Adam Barreiro.

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A situação, porém, pode ser resolvida com a saída do lateral uruguaio Saracchi, que foi emprestado ao Celtic na última temporada e não deve permanecer no clube argentino.

A necessidade de reforçar o setor ofensivo tem sido uma das prioridades da equipe. O uruguaio Miguel Merentiel é o artilheiro do Boca na temporada, com cinco gols em 16 partidas, seguido por Milton Giménez, que marcou quatro vezes em sete jogos.

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Time do Boca Juniors perfilado antes de jogo contra o O'Higgins pela Sul-Americana
Time do Boca Juniors perfilado antes de jogo contra o O'Higgins pela Sul-Americana (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Campanha na Copa do Mundo

Na última Copa do Mundo, Enner Valencia foi titular nas quatro partidas disputadas pelo Equador. Apesar de não balançar as redes, o atacante ajudou a seleção a avançar como terceira colocada do Grupo E. A equipe acabou eliminada na segunda fase após derrota por 2 a 0 para o México.

Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao
Enner Valencia, camisa 13 do Equador, é cumprimentado por jogador de Curaçao (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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