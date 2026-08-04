Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano
Atacante equatoriano de 36 anos é o principal alvo do clube para reforçar o setor ofensivo
O Boca Juniors negocia a contratação do atacante Enner Valencia, ex-Internacional e titular da seleção do Equador. Segundo o jornal argentino "Olé", o jogador de 36 anos é a prioridade da diretoria para reforçar o ataque da equipe na sequência da temporada.
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Livre no mercado após deixar o Pachuca, do México, ao fim da última temporada, Valencia surge como a principal opção do clube argentino para preencher a lacuna deixada por Edinson Cavani, que encerrou o contrato em junho. Outro centroavante do elenco, Adam Bareiro, ainda não estreou na temporada por causa de uma lesão nas costas sofrida no fim de maio.
Impasse envolve limite de estrangeiros
De acordo com o jornal argentino, um dos obstáculos para a conclusão da negociação é o número de estrangeiros no elenco do Boca Juniors, que conta com Álvaro Montero, Marcelo Saracchi, Leandro Lozano, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Ángel Romero, Miguel Merentiel e Adam Barreiro.
A situação, porém, pode ser resolvida com a saída do lateral uruguaio Saracchi, que foi emprestado ao Celtic na última temporada e não deve permanecer no clube argentino.
A necessidade de reforçar o setor ofensivo tem sido uma das prioridades da equipe. O uruguaio Miguel Merentiel é o artilheiro do Boca na temporada, com cinco gols em 16 partidas, seguido por Milton Giménez, que marcou quatro vezes em sete jogos.
Campanha na Copa do Mundo
Na última Copa do Mundo, Enner Valencia foi titular nas quatro partidas disputadas pelo Equador. Apesar de não balançar as redes, o atacante ajudou a seleção a avançar como terceira colocada do Grupo E. A equipe acabou eliminada na segunda fase após derrota por 2 a 0 para o México.
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