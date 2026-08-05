Milan e Inter de Milão se enfrentam em amistoso com homenagem a Franco Baresi
Equipes se enfrentaram na manhã desta quarta-feira (5), na Austrália
O primeiro grande teste de Ruben Amorim no comando do Milan terminou com avaliação positiva. Em duelo de pré-temporada contra o maior rival, a Inter de Milão, o time rossonero buscou o empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (5), no Optus Stadium, em Perth, na Austrália. A partida também marcou homenagem a Franco Baresi, que faleceu na última sexta-feira.
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Depois de uma goleada por 7 a 0 sobre a equipe sub-23 e do empate por 2 a 2 diante do Celtic, o treinador português teve pela frente um clássico de maior exigência e viu sua equipe apresentar bons momentos, principalmente no primeiro tempo.
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O Milan dominou as ações nos 45 minutos iniciais e criou as principais oportunidades de gol. A melhor chance aconteceu aos 18 minutos, quando Ruben Loftus-Cheek avançou pela direita e encontrou Yunus Musah. O meio-campista finalizou com força, mas acertou a trave da equipe nerazzurra.
Apesar do domínio, o Milan não conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar. Na volta do intervalo, a Inter cresceu na partida e precisou de apenas seis minutos para abrir o marcador. Nicolò Barella fez boa jogada e cruzou rasteiro para Federico Dimarco finalizar e colocar o time de Milão na frente.
Rafael Leão e Gonçalo Ramos entram, e Milan reage no clássico
Atrás no placar, Ruben Amorim promoveu uma grande mudança na equipe aos 63 minutos. O treinador português realizou oito substituições de uma vez, colocando jogadores importantes como Rafael Leão e Gonçalo Ramos em campo.
A alteração surtiu efeito e o Milan voltou a pressionar. A dupla portuguesa participou das principais ações ofensivas e ajudou a equipe a recuperar presença no campo de ataque.
O empate veio aos 83 minutos. Christopher Nkunku sofreu a penalidade e assumiu a cobrança, convertendo com segurança para deixar tudo igual no clássico italiano.
O resultado manteve a preparação do Milan em evolução sob o comando de Ruben Amorim, que busca ajustar a equipe antes do início oficial da temporada 2026/27.
Veja os gols
Milan terá Chelsea e Manchester United pela frente
Após o duelo contra a Inter, o elenco principal do Milan seguirá viagem para Jacarta, na Indonésia, onde enfrentará o Chelsea no sábado (8), em mais um amistoso de preparação.
O último teste antes da estreia oficial será diante do Manchester United, no dia 15 de agosto, na Polônia. A partida terá um significado especial para Ruben Amorim, que comandou o clube inglês entre novembro de 2024 e janeiro de 2026.
Depois da pré-temporada, o Milan estreia na Serie A contra o Torino, no dia 23 de agosto, fora de casa. A Inter, por sua vez, terá amistosos contra Juventus e Real Betis antes do início do Campeonato Italiano, quando enfrentará o Monza na primeira rodada.
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