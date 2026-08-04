Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão Lateral destacou a adaptação e projetou a estreia na Liga Portugal

Após viver a primeira experiência no futebol europeu, Gustavo Garcia inicia a temporada 2026/27 com expectativas elevadas no Famalicão. Revelado pelo Palmeiras, o lateral-direito acredita que o período de adaptação ao futebol português ficou para trás e espera ganhar ainda mais espaço na equipe ao longo da nova campanha.

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O defensor chegou à Europa na temporada 2024/25, quando foi emprestado pelo Palmeiras ao CD Nacional. Depois de se destacar, foi negociado em definitivo com o Famalicão, clube pelo qual disputou 15 partidas na última temporada e recebeu mais oportunidades na reta final da Liga Portugal.

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Em entrevista, Gustavo Garcia destacou o crescimento dentro e fora de campo durante seu primeiro ano no clube e afirmou que espera uma temporada ainda melhor.

— A temporada passada foi boa, consegui ter grandes aprendizados dentro e fora de campo, com experiências novas e uma boa adaptação ao clube, ao ambiente do grupo, que fez eu me sentir bem e leve. Conseguimos grandes resultados, com boas atuações e regularidade, o que é muito importante. Que essa nova temporada seja ainda melhor, estou com uma expectativa bem positiva — afirmou.

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Famalicão estreia diante do Estoril

O primeiro compromisso do Famalicão na temporada será nesta sexta-feira (7), contra o Estoril, fora de casa, pela rodada de abertura do Campeonato Português. Segundo Gustavo Garcia, a equipe chega preparada após uma pré-temporada marcada por amistosos na Itália e confia em um início positivo na competição.

— Estamos bem preparados para o início da nova temporada. Nosso grupo está confiante para a estreia. Fizemos uma pré-temporada com grandes jogos na Itália para que chegássemos bem e sólidos para o jogo contra o Estoril. O trabalho vem sendo bem feito pelo mister e o grupo está unido, então estamos com grandes expectativas para o primeiro jogo dessa temporada, para começar bem e ganhar ainda mais confiança — projetou.

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Depois de consolidar sua adaptação ao futebol português, Gustavo Garcia espera transformar a boa reta final da última temporada em mais minutos dentro de campo e ajudar o Famalicão a fazer uma campanha consistente na Liga Portugal.

Gustavo Garcia em treino do Famalicão (Foto: Divulgação)

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