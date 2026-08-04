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Gabriel Sara recebe elogios de técnico do Galatasaray: 'Pulmão'

Meia brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em amistoso contra o Rennes e foi exaltado por Okan Buruk

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 23:23
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Gabriel Sara é um dos destaques do Galatasaray
Gabriel Sara é um dos destaques do Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Gabriel Sara iniciou a pré-temporada em alta no Galatasaray. O meia brasileiro foi um dos destaques no empate por 3 a 3 com o Rennes, no último sábado (1), em amistoso disputado no RAMS Park, em Istambul. Autor de um gol e de uma assistência, o camisa 8 recebeu elogios do técnico Okan Buruk, que destacou a importância do jogador para a equipe.

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— O Gabriel Sara é o pulmão da nossa equipe. É o jogador com maior resistência do elenco. Hoje, por exemplo, conseguimos utilizá-lo em duas posições diferentes durante a partida.

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Temporada de afirmação

O bom desempenho dá sequência à temporada de destaque vivida pelo ex-jogador do São Paulo. Em 2025/26, o meia foi peça importante na campanha do tetracampeonato consecutivo da Süper Lig conquistado pelo Galatasaray, desempenho que lhe rendeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti.

Sara estreou pela equipe nacional em amistoso contra a França, em março, e segue entre os nomes observados pela comissão técnica para o novo ciclo da seleção, que passa por uma reformulação no meio-campo.

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Gabriel Sara celebra gol do Galatasaray sobre a Juventus, pela Champions League
Gabriel Sara celebra gol do Galatasaray sobre a Juventus, pela Champions League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Na última edição da Champions League, o brasileiro também se destacou ao marcar um gol e ser eleito o melhor jogador da vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, nos playoffs. O resultado garantiu o retorno do Galatasaray às oitavas de final da competição após 12 anos.

Classificado novamente para a Champions, o clube turco busca agora o inédito pentacampeonato consecutivo da Süper Lig. A estreia oficial na temporada 2026/27 será no próximo dia 14, diante do Çorum, pela primeira rodada do Campeonato Turco.

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— Nunca estou satisfeito. Sempre quero evoluir e buscar algo a mais. Ainda temos pontos para ajustar nesta pré-temporada, mas estou feliz com o nosso trabalho até aqui. Jogar diante da nossa torcida é sempre especial, e espero que, no fim da temporada, possamos comemorar mais um título juntos.

Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League
Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

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