Gabriel Sara recebe elogios de técnico do Galatasaray: 'Pulmão'
Meia brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em amistoso contra o Rennes e foi exaltado por Okan Buruk
Gabriel Sara iniciou a pré-temporada em alta no Galatasaray. O meia brasileiro foi um dos destaques no empate por 3 a 3 com o Rennes, no último sábado (1), em amistoso disputado no RAMS Park, em Istambul. Autor de um gol e de uma assistência, o camisa 8 recebeu elogios do técnico Okan Buruk, que destacou a importância do jogador para a equipe.
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— O Gabriel Sara é o pulmão da nossa equipe. É o jogador com maior resistência do elenco. Hoje, por exemplo, conseguimos utilizá-lo em duas posições diferentes durante a partida.
Temporada de afirmação
O bom desempenho dá sequência à temporada de destaque vivida pelo ex-jogador do São Paulo. Em 2025/26, o meia foi peça importante na campanha do tetracampeonato consecutivo da Süper Lig conquistado pelo Galatasaray, desempenho que lhe rendeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti.
Sara estreou pela equipe nacional em amistoso contra a França, em março, e segue entre os nomes observados pela comissão técnica para o novo ciclo da seleção, que passa por uma reformulação no meio-campo.
Na última edição da Champions League, o brasileiro também se destacou ao marcar um gol e ser eleito o melhor jogador da vitória por 5 a 2 sobre a Juventus, nos playoffs. O resultado garantiu o retorno do Galatasaray às oitavas de final da competição após 12 anos.
Classificado novamente para a Champions, o clube turco busca agora o inédito pentacampeonato consecutivo da Süper Lig. A estreia oficial na temporada 2026/27 será no próximo dia 14, diante do Çorum, pela primeira rodada do Campeonato Turco.
— Nunca estou satisfeito. Sempre quero evoluir e buscar algo a mais. Ainda temos pontos para ajustar nesta pré-temporada, mas estou feliz com o nosso trabalho até aqui. Jogar diante da nossa torcida é sempre especial, e espero que, no fim da temporada, possamos comemorar mais um título juntos.
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