Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Bahia abre o jogo sobre futuro e prioriza clube na China em 2026

Rômulo é peça-importante do Chengdu Rongcheng que disputa o título no país

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 21:24
Favorite o Lance! no Google
Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China
Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China (Foto: Reprodução)

Líder da Super Liga Chinesa e perto de uma conquista inédita com o Chengdu Rongcheng, o ex-Bahia Rômulo afirmou que qualquer decisão sobre o futuro ficará para depois do encerramento da temporada. Com contrato válido até o início de janeiro, o meia destacou que a prioridade é ajudar a equipe na disputa pelo título nacional.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Há várias temporadas no futebol chinês, o brasileiro se consolidou como um dos principais jogadores do Chengdu e afirmou que todo o foco está voltado para o momento vivido pelo clube.

continua após a publicidade

– Meu foco hoje é totalmente no clube e em ajudar a equipe a conquistar o nosso objetivo, que é o título da Super Liga. Tenho muito respeito por esta camisa. São muitos anos aqui e uma história construída com muito esforço, dedicação e profissionalismo. Enquanto eu vestir esta camisa, vou continuar dando o meu máximo, como sempre fiz, para terminar esta temporada com uma conquista histórica, que pode marcar nossos nomes para sempre no clube e também no futebol chinês – disse o meia.

Futuro será definido após a temporada

Embora esteja em reta final de contrato, Rômulo afirmou que ainda não iniciou conversas sobre o próximo passo da carreira. Segundo o jogador, a preferência será ouvir o Chengdu antes de avaliar outras possibilidades.

continua após a publicidade

– Sobre o meu futuro, vou esperar o clube. É claro que todo jogador gosta de se sentir valorizado, isso é natural. Se os dois lados entenderem que a permanência é positiva, ficarei muito feliz em continuar. Caso contrário, vou sair com a mesma gratidão, respeito e carinho com que construí minha trajetória aqui. Meu contrato termina no fim da temporada e, quando chegar o momento certo, todas as partes poderão conversar com tranquilidade e respeito. Até lá, minha prioridade continua sendo ajudar o clube da melhor forma possível – afirmou.

Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China
Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China (Foto: Reprodução)

O meia também confirmou que vem despertando interesse de outras equipes, mas garantiu que não pretende tratar do assunto enquanto a disputa pelo título estiver em andamento.

continua após a publicidade

– É natural que, quando um jogador vive um bom momento e constrói uma trajetória consistente ao longo dos anos, existam interesses. Recebo isso com muita tranquilidade, porque vejo como um reconhecimento do trabalho que venho realizando. Mas, sinceramente, hoje toda a minha energia está voltada para o Chengdu e para a busca desse título. Depois da temporada, vamos avaliar tudo com calma e tomar a melhor decisão – completou.

Retorno ao Brasil não é descartado

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, Rômulo afirmou que mantém carinho pelo país onde iniciou a carreira, mas ressaltou que ainda se sente adaptado à Ásia.

continua após a publicidade

– O futebol brasileiro sempre será especial para mim. Foi onde tudo começou e onde construí minha base como atleta e como pessoa. Claro que um retorno é uma possibilidade, mas também me sinto muito feliz na Ásia. Construí uma história importante na China, me adaptei muito bem ao país e ainda tenho o desejo de continuar escrevendo essa história por mais alguns anos. Existem possibilidades tanto na China quanto em outros mercados, mas ainda é cedo para falar sobre isso. Primeiro quero terminar a temporada da melhor maneira possível. Depois disso, vamos analisar com calma o que for melhor para todas as partes – disse o jogador.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Futebol Internacional

Salah encaminha acordo com novo time após deixar o Liverpool

Há 2 horas
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League

Futebol Internacional

Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo

Há 2 horas
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Há 2 horas
Gustavo Garcia em treino do Famalicão

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão

Há 2 horas
Primeiras atividades de Paulo Victor com a Seleção Sub-20 serviram para observações e introduções de conceitos

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano

Há 3 horas
Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Futebol Internacional

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura

Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Alisson e Pedrinho (reprodução Shakhtar)

Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu

Newerton em ação pelo Shakthar Donestk

Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk

Proposta da Fifa para criação de empresa para comercializar direitos da Copa do Mundo com investidores privados

Conheça a proposta que levou a Uefa a tentar tornar a Fifa ingovernável

Yan Couto em apresentação à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu

Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid

Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid

Palacios - Vasco

Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Cidades-sede dos EUA cobram Fifa por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026