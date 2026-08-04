Ex-Bahia abre o jogo sobre futuro e prioriza clube na China em 2026 Rômulo é peça-importante do Chengdu Rongcheng que disputa o título no país

Líder da Super Liga Chinesa e perto de uma conquista inédita com o Chengdu Rongcheng, o ex-Bahia Rômulo afirmou que qualquer decisão sobre o futuro ficará para depois do encerramento da temporada. Com contrato válido até o início de janeiro, o meia destacou que a prioridade é ajudar a equipe na disputa pelo título nacional.

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Há várias temporadas no futebol chinês, o brasileiro se consolidou como um dos principais jogadores do Chengdu e afirmou que todo o foco está voltado para o momento vivido pelo clube.

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– Meu foco hoje é totalmente no clube e em ajudar a equipe a conquistar o nosso objetivo, que é o título da Super Liga. Tenho muito respeito por esta camisa. São muitos anos aqui e uma história construída com muito esforço, dedicação e profissionalismo. Enquanto eu vestir esta camisa, vou continuar dando o meu máximo, como sempre fiz, para terminar esta temporada com uma conquista histórica, que pode marcar nossos nomes para sempre no clube e também no futebol chinês – disse o meia.

Futuro será definido após a temporada

Embora esteja em reta final de contrato, Rômulo afirmou que ainda não iniciou conversas sobre o próximo passo da carreira. Segundo o jogador, a preferência será ouvir o Chengdu antes de avaliar outras possibilidades.

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– Sobre o meu futuro, vou esperar o clube. É claro que todo jogador gosta de se sentir valorizado, isso é natural. Se os dois lados entenderem que a permanência é positiva, ficarei muito feliz em continuar. Caso contrário, vou sair com a mesma gratidão, respeito e carinho com que construí minha trajetória aqui. Meu contrato termina no fim da temporada e, quando chegar o momento certo, todas as partes poderão conversar com tranquilidade e respeito. Até lá, minha prioridade continua sendo ajudar o clube da melhor forma possível – afirmou.

Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China (Foto: Reprodução)

O meia também confirmou que vem despertando interesse de outras equipes, mas garantiu que não pretende tratar do assunto enquanto a disputa pelo título estiver em andamento.

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– É natural que, quando um jogador vive um bom momento e constrói uma trajetória consistente ao longo dos anos, existam interesses. Recebo isso com muita tranquilidade, porque vejo como um reconhecimento do trabalho que venho realizando. Mas, sinceramente, hoje toda a minha energia está voltada para o Chengdu e para a busca desse título. Depois da temporada, vamos avaliar tudo com calma e tomar a melhor decisão – completou.

Retorno ao Brasil não é descartado

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, Rômulo afirmou que mantém carinho pelo país onde iniciou a carreira, mas ressaltou que ainda se sente adaptado à Ásia.

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– O futebol brasileiro sempre será especial para mim. Foi onde tudo começou e onde construí minha base como atleta e como pessoa. Claro que um retorno é uma possibilidade, mas também me sinto muito feliz na Ásia. Construí uma história importante na China, me adaptei muito bem ao país e ainda tenho o desejo de continuar escrevendo essa história por mais alguns anos. Existem possibilidades tanto na China quanto em outros mercados, mas ainda é cedo para falar sobre isso. Primeiro quero terminar a temporada da melhor maneira possível. Depois disso, vamos analisar com calma o que for melhor para todas as partes – disse o jogador.

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