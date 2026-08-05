Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar vira manchete na Europa após confusão: 'Foi lamentável'

Jogador se envolveu em confusão após o apito final

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 09:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil
Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil ganhou destaque na imprensa europeia por um motivo que foi além do resultado. A discussão envolvendo Neymar após o confronto com o Remo repercutiu em veículos da Espanha e da França, que classificaram o camisa 10 como o principal personagem da noite e usaram termos duros para descrever sua postura nos minutos seguintes ao apito final.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O episódio ocorreu depois da vitória santista, construída com assistência de Neymar para o gol de Rony. Na saída de campo, o atacante respondeu às provocações da torcida, discutiu com integrantes da delegação do Remo e também trocou provocações no túnel de acesso aos vestiários. As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais e ganharam espaço na cobertura internacional.

continua após a publicidade
Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil
Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

Espanhóis destacam provocações e dizem que Neymar "perdeu a cabeça"

Na Espanha, o Diario AS afirmou que Neymar voltou a ser o "centro das atenções", mas desta vez por motivos negativos. O jornal descreveu a noite como "tudo menos tranquila" e escreveu que o brasileiro "perdeu completamente a cabeça" após o fim da partida, destacando as discussões com adversários, dirigentes e torcedores do clube paraense.

Texto do Diario AS, sobre Neymar
Texto do Diario AS, sobre Neymar (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: "Não foi uma noite tranquila para Neymar Junior. O craque brasileiro voltou a ser protagonista, mas desta vez de forma negativa. Suas imagens após o jogo da Copa pelo Santos contra o Remo estão dando a volta ao mundo. O ex-jogador do PSG bateu boca com a torcida, com os jogadores adversários e com o presidente e a diretoria. Perdeu completamente o controle."

continua após a publicidade

O Mundo Deportivo adotou um tom ainda mais contundente. O veículo classificou o desfecho da partida como "lamentável" e publicou que Neymar ficou "completamente fora de controle", afirmando que o atacante gritou, provocou e zombou de jogadores e dirigentes do Remo durante a confusão.

Manchete do Mundo Deportivo, repercutindo as atitudes de Neymar
Manchete do Mundo Deportivo, repercutindo as atitudes de Neymar (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Já o Marca também repercutiu o episódio e ressaltou os "diversos gestos de raiva" feitos pelo camisa 10 na direção da torcida adversária após a classificação do Santos.

continua após a publicidade

Imprensa francesa também repercute episódio no duelo entre Santos e Remo

Na França, o L'Équipe destacou que Neymar voltou a ocupar as manchetes mais pela atitude do que pelo desempenho em campo. O jornal lembrou que o brasileiro participou diretamente da classificação santista ao dar a assistência para o único gol da partida, mas afirmou que acabou monopolizando as atenções na zona mista após o apito final.

Na descrição da publicação, o camisa 10 apareceu "extremamente efusivo" na zona mista, comemorando diante de jogadores, comissão técnica e dirigentes do Remo antes de provocar a delegação adversária com gritos de "eliminado". O veículo ainda reproduziu as duras críticas do presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, à postura do atacante após a partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Guimarães usando braçadeira de capitão do Newcastle

Futebol Internacional

Arsenal avança por Bruno Guimarães e encaminha acordo com Newcastle

Há 2 minutos
Luís Figo, conselheiro da Uefa

Futebol Internacional

Figo dispara contra plano de Infantino: 'Baixo, vergonhoso e egoísta'

Há 16 minutos
Troféu de La Liga no meio do gramado com fitas vermelhas

Futebol Internacional

Federação anuncia mudanças nas regras de La Liga para 2026/27

Há 19 minutos
Canobbio e Cuiabano em ação no clássico entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (05/08/2026)

Há 4 horas
Gabriel Sara é um dos destaques do Galatasaray

Futebol Internacional

Gabriel Sara recebe elogios de técnico do Galatasaray: 'Pulmão'

Há 10 horas
Evander é um dos principais jogadores do FC Cincinnati, da MLS

Futebol Internacional

Ex-Vasco, Evander marca golaço em Cincinnati x Pachuca; veja

Há 11 horas
Mais LANCE!
FIFA announces Arsene Wenger as Chief of Global Football Development

Arsène Wenger diz não ter compactuado com plano de Infantino

Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China

Ex-Bahia abre o jogo sobre futuro e prioriza clube na China em 2026

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Salah encaminha acordo com novo time após deixar o Liverpool

Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League

Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo

Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Gustavo Garcia em treino do Famalicão

Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão

Primeiras atividades de Paulo Victor com a Seleção Sub-20 serviram para observações e introduções de conceitos

Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura

Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle