Neymar vira manchete na Europa após confusão: 'Foi lamentável' Jogador se envolveu em confusão após o apito final

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil ganhou destaque na imprensa europeia por um motivo que foi além do resultado. A discussão envolvendo Neymar após o confronto com o Remo repercutiu em veículos da Espanha e da França, que classificaram o camisa 10 como o principal personagem da noite e usaram termos duros para descrever sua postura nos minutos seguintes ao apito final.

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O episódio ocorreu depois da vitória santista, construída com assistência de Neymar para o gol de Rony. Na saída de campo, o atacante respondeu às provocações da torcida, discutiu com integrantes da delegação do Remo e também trocou provocações no túnel de acesso aos vestiários. As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais e ganharam espaço na cobertura internacional.

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Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

Espanhóis destacam provocações e dizem que Neymar "perdeu a cabeça"

Na Espanha, o Diario AS afirmou que Neymar voltou a ser o "centro das atenções", mas desta vez por motivos negativos. O jornal descreveu a noite como "tudo menos tranquila" e escreveu que o brasileiro "perdeu completamente a cabeça" após o fim da partida, destacando as discussões com adversários, dirigentes e torcedores do clube paraense.

Texto do Diario AS, sobre Neymar (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: "Não foi uma noite tranquila para Neymar Junior. O craque brasileiro voltou a ser protagonista, mas desta vez de forma negativa. Suas imagens após o jogo da Copa pelo Santos contra o Remo estão dando a volta ao mundo. O ex-jogador do PSG bateu boca com a torcida, com os jogadores adversários e com o presidente e a diretoria. Perdeu completamente o controle."

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O Mundo Deportivo adotou um tom ainda mais contundente. O veículo classificou o desfecho da partida como "lamentável" e publicou que Neymar ficou "completamente fora de controle", afirmando que o atacante gritou, provocou e zombou de jogadores e dirigentes do Remo durante a confusão.

Manchete do Mundo Deportivo, repercutindo as atitudes de Neymar (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Já o Marca também repercutiu o episódio e ressaltou os "diversos gestos de raiva" feitos pelo camisa 10 na direção da torcida adversária após a classificação do Santos.

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Imprensa francesa também repercute episódio no duelo entre Santos e Remo

Na França, o L'Équipe destacou que Neymar voltou a ocupar as manchetes mais pela atitude do que pelo desempenho em campo. O jornal lembrou que o brasileiro participou diretamente da classificação santista ao dar a assistência para o único gol da partida, mas afirmou que acabou monopolizando as atenções na zona mista após o apito final.

Na descrição da publicação, o camisa 10 apareceu "extremamente efusivo" na zona mista, comemorando diante de jogadores, comissão técnica e dirigentes do Remo antes de provocar a delegação adversária com gritos de "eliminado". O veículo ainda reproduziu as duras críticas do presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, à postura do atacante após a partida.

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