Salah encaminha acordo com novo time após deixar o Liverpool
Livre no mercado, atacante egípcio de 34 anos deve viajar à Turquia nesta quarta-feira
Mohamed Salah está próximo de definir seu futuro no futebol. Livre no mercado desde que deixou o Liverpool ao fim da última temporada, o atacante egípcio negocia com o Trabzonspor, da Turquia, e deve viajar ao país nesta quarta-feira (5) para concluir os trâmites da transferência.
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O próprio Trabzonspor confirmou, em comunicado oficial, que iniciou as negociações pelo jogador e informou que Salah desembarcará no Aeroporto Atatürk, em Istambul, antes de seguir para a cidade de Trabzon, onde realizará exames médicos e dará sequência ao processo de contratação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o acordo prevê contrato válido por duas temporadas.
Recepção e contrato encaminhados
Além de confirmar a chegada do atacante, o Trabzonspor informou que divulgará ao longo do dia os detalhes da recepção organizada para o jogador. A expectativa da diretoria é finalizar o acordo nas próximas horas, encerrando uma negociação que vinha sendo conduzida desde a saída do egípcio do futebol inglês.
Antes do anúncio oficial, o clube turco publicou nas redes sociais um vídeo com imagens das pirâmides do Egito, em referência à nacionalidade de Salah, aumentando a expectativa dos torcedores pela contratação.
O atacante estava livre no mercado desde o encerramento de sua passagem pelo Liverpool. Apesar de ainda ter vínculo até junho de 2027, o clube inglês anunciou que o jogador deixaria a equipe ao fim da temporada 2025/26.
Legado no Liverpool e participação na Copa
Contratado pelo Liverpool em 2017, Salah encerrou sua trajetória como um dos maiores ídolos da história do clube. Foram 442 partidas, 257 gols e 120 assistências, além da conquista de nove títulos, entre eles duas edições da Premier League, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.
O atacante também disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Egito. Na campanha, participou de cinco partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.
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