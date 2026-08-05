Federação Chilena concede autorização especial para Vozinha; entenda Goleiro poderá usar o apelido 'Vozinha' na camisa

O goleiro cabo-verdiano Vozinha recebeu uma autorização especial da Federação Chilena de Futebol (ANFP) para atuar com seu apelido estampado na camisa do Colo-Colo. A exceção foi concedida após um pedido do clube, já que o regulamento da liga determina, em regra, o uso do nome de registro dos atletas, proibindo apelidos ou alcunhas nos uniformes oficiais.

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Contratado pelo Colo-Colo depois de ganhar projeção mundial durante a Copa do Mundo com a seleção de Cabo Verde, o goleiro de 40 anos poderá manter a identidade pela qual construiu toda a carreira. Em sua apresentação, Vozinha agradeceu ao clube, à federação e aos demais dirigentes do futebol chileno pela liberação, destacando o significado pessoal do apelido.

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Segundo o jogador, usar "Josimar José Évora Dias", seu nome de registro, poderia até causar estranheza entre torcedores e admiradores que passaram a conhecê-lo durante o Mundial.

Vozinha explica importância do apelido

Durante a coletiva de apresentação, o goleiro contou que recebeu o apelido ainda na infância e revelou que, embora não gostasse dele inicialmente, acabou transformando o nome em uma marca de sua trajetória no futebol.

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– É um apelido que ganhei quando era criança. No início eu não gostava, mas foi um nome que me acompanhou durante toda a minha carreira. Hoje ele tem um significado muito grande para mim e também para Cabo Verde. Agradeço ao presidente do Colo-Colo, à liga e aos presidentes dos outros clubes que votaram para que eu pudesse continuar usando esse nome – afirmou.

Vozinha também disse que a homenagem vai além do futebol. O goleiro dedicou a autorização aos avós, que inspiraram o apelido e marcaram sua formação pessoal.

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– Se meus avós estivessem vivos, acho que seria um momento de muito orgulho. Quero seguir usando esse nome até o fim da carreira porque ele representa a educação que recebi e é uma forma de homenageá-los – declarou.

Apresentação teve mensagens sobre pressão, Copa e Colo-Colo

Além de comentar a autorização especial, Vozinha falou sobre a chegada ao maior campeão chileno. O goleiro afirmou que não hesitou quando recebeu o contato do Colo-Colo e classificou a oportunidade como o ponto mais alto de sua trajetória por clubes.

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O cabo-verdiano também minimizou a pressão por defender uma equipe acostumada a disputar títulos e deu uma resposta que repercutiu durante a apresentação.

– Futebol não é pressão. Pressão é estar doente, ver alguém da sua família doente ou não ter o que comer. Nós trabalhamos todos os dias para corresponder às expectativas da torcida – disse.

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Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Vozinha ainda relembrou a campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo, responsável por projetá-lo internacionalmente, mas ressaltou que o foco agora está totalmente voltado ao Colo-Colo.

– A Copa do Mundo foi a melhor experiência da minha carreira, mas faz parte do passado. Estar aqui, representando um clube com a história do Colo-Colo, é o maior momento da minha carreira em clubes – afirmou.

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A chegada do goleiro ao futebol chileno aconteceu após uma Copa do Mundo de destaque, na qual ajudou Cabo Verde a alcançar as fases eliminatórias e foi eleito para a seleção do torneio. A repercussão das atuações fez sua popularidade crescer de forma expressiva nas redes sociais e despertou o interesse de diversos clubes, mas o veterano afirmou que o Colo-Colo sempre foi sua prioridade desde o primeiro contato.

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