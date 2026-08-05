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Federação anuncia mudanças nas regras de La Liga para 2026/27

Mudanças envolvem substituições, lesões de goleiros, revisões do VAR e procedimentos em reinícios de jogo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 09:56
Atualizado há 5 minutos
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Troféu de La Liga no meio do gramado com fitas vermelhas
Troféu de La Liga (Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

A Real Federação Espanhola de Futebol (Rfef), por meio do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), divulgou as alterações nas regras e diretrizes de arbitragem que entrarão em vigor na temporada 2026/27 de La Liga. Algumas das mudanças já foram aplicadas durante a Copa do Mundo de 2026, enquanto outras representam atualizações de critérios utilizados nas temporadas anteriores.

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Entre as principais novidades estão o limite de tempo para substituições, novas medidas para lesões de goleiros, mudanças em cobranças de tiro de meta e ampliações nas situações revisáveis pelo VAR.

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Substituições terão limite de 10 segundos

Uma das mudanças que passa a valer nas competições profissionais espanholas determina que o jogador substituído deverá deixar o campo em até dez segundos após a sinalização da troca.

Caso o atleta ultrapasse esse limite sem justificativa relacionada a lesão ou segurança, o substituto só poderá entrar na próxima interrupção após um minuto de bola rolando. Em substituições múltiplas, o prazo passa a contar a partir da indicação da última troca.

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Nova regra para lesões de goleiros

O futebol espanhol também participará do teste aprovado pela International Football Association Board (IFAB) para reduzir paralisações provocadas por supostas lesões de goleiros.

Quando o jogo for interrompido para atendimento ao goleiro, o treinador deverá indicar imediatamente um jogador de linha para deixar o gramado. Esse atleta precisará permanecer fora por pelo menos um minuto após a retomada da partida. Caso não haja indicação em até dez segundos, o capitão da equipe será retirado automaticamente.

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A regra prevê exceções para situações envolvendo sangramento, faltas que exijam atendimento imediato ou choques entre goleiros e jogadores de linha.

Unai Simon em ação pelo Athletic Bilbao
Unai Simon em ação pelo Athletic Bilbao (Foto: Reprodução/X @AthleticClub)

Mudanças em reinícios e cobranças

Outra novidade permite ao árbitro aplicar vantagem em cobranças executadas de maneira irregular, desde que o adversário obtenha imediatamente a posse clara da bola.

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Nos pênaltis, a regra sobre o duplo toque foi atualizada. Caso o cobrador toque duas vezes involuntariamente na bola e marque o gol, a cobrança será repetida. Se desperdiçar a tentativa, o pênalti será considerado perdido.

Também haverá punições para equipes que atrasarem reinícios de jogo. Em cobranças de lateral, a posse poderá ser entregue ao adversário. Já em tiros de meta, o atraso poderá resultar em escanteio para o time rival após contagem regressiva de cinco segundos realizada pelo árbitro.

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Thibaut Courtois durante partida do Real Madrid e Osasuna
Courtois durante partida com o Osasuna (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Critério sobre tiro de meta é esclarecido

O CTA também esclareceu uma situação que gerou debate na última temporada. A partir de agora, se o goleiro executar um tiro de meta e um companheiro tocar deliberadamente na bola com a mão dentro da área antes de colocá-la em jogo, a infração será punida com pênalti.

A alteração busca uniformizar a interpretação dos árbitros em lances semelhantes aos registrados recentemente no futebol espanhol.

VAR ganha novas possibilidades de intervenção

O protocolo do VAR foi ampliado para incluir novas situações revisáveis. Entre elas está a possibilidade de correção de uma segunda advertência que resulte em expulsão quando houver erro claro na aplicação do cartão.

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Também passam a ser revisáveis erros de identidade, quando o árbitro aplica cartão amarelo ou vermelho ao jogador errado. Nesses casos, a revisão será limitada à identificação do infrator, sem reanálise da infração em si.

Outra novidade envolve escanteios concedidos de forma claramente equivocada. O VAR poderá recomendar a correção da decisão desde que a revisão seja imediata e não provoque atraso na retomada da partida.

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Além disso, a tecnologia poderá intervir em determinadas infrações cometidas antes da cobrança de faltas ou escanteios ofensivos, desde que tenham impacto direto em gols, chances claras de gol ou expulsões.

Pau Cubarsi, do Barcelona, leva cartão vermelho
Pau Cubarsi, do Barcelona, leva cartão vermelho (Foto: Lluis GENE / AFP)

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