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Chelsea volta a perder na pré-temporada, e brasileiros passam em branco

João Pedro foi titular e Estêvão entrou no segundo tempo

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 11:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Pedro em ação pelo Chelsea no amistoso contra a Juventus
João Pedro em ação pelo Chelsea no amistoso contra a Juventus (Foto: May James/ AFP)

O Chelsea sofreu a segunda derrota consecutiva na pré-temporada ao perder por 1 a 0 para a Juventus, nesta quarta-feira (5), em Hong Kong. O gol da vitória italiana foi marcado por Edon Zhegrova, no segundo tempo, em um amistoso que voltou a expor a dificuldade da equipe comandada por Xabi Alonso para transformar posse de bola em chances claras de gol.

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Os brasileiros João Pedro e Estêvão estiveram em campo, mas tiveram pouca influência no setor ofensivo. O atacante foi titular e permaneceu por 66 minutos antes de ser substituído, enquanto o ex-Palmeiras começou no banco de reservas e entrou na etapa final. Nenhum dos dois conseguiu evitar o revés dos Blues.

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O resultado amplia um início de preparação irregular do Chelsea, que ainda busca assimilar as ideias de Xabi Alonso. Apesar do controle da posse de bola durante boa parte do confronto, a equipe voltou a encontrar dificuldades para furar a defesa adversária e produziu poucas oportunidades reais de gol.

A melhor delas surgiu ainda no primeiro tempo, quando Welbeck cabeceou para fora após cruzamento de Quenda. Na etapa complementar, Marco Palestra também levou perigo, mas parou na defesa do goleiro Di Gregorio.

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A Juventus, por sua vez, foi mais eficiente. Aos 23 minutos do segundo tempo, Kenan Yildiz encontrou Zhegrova, que acertou um chute de fora da área para definir o amistoso.

João Pedro é titular; Estêvão entra no segundo tempo

Entre os brasileiros, João Pedro foi o único a iniciar a partida. Atuando mais avançado ao lado de Welbeck, participou da movimentação ofensiva da equipe, mas encontrou pouco espaço diante da marcação italiana e acabou substituído durante a segunda etapa.

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Estêvão foi acionado por Xabi Alonso após o intervalo, quando o treinador promoveu diversas mudanças na equipe. O jovem tentou acelerar o jogo pelos lados do campo, mas também esbarrou na dificuldade coletiva do Chelsea para criar situações de perigo.

O amistoso ainda marcou a estreia de Welbeck com a camisa dos Blues e o retorno de Mudryk aos gramados. O ucraniano voltou a atuar pela primeira vez desde novembro de 2024, após cumprir suspensão por doping.

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Mais do que o resultado, a atuação reforçou um dos principais desafios de Xabi Alonso neste início de trabalho. O Chelsea conseguiu pressionar a saída de bola da Juventus durante vários momentos da partida e controlou territorialmente o confronto, mas voltou a apresentar pouca eficiência no último terço do campo.

A equipe manteve intensidade na recuperação da posse e dificultou a construção das jogadas da Juventus, característica já conhecida dos times treinados pelo espanhol. No entanto, a superioridade com a bola não se refletiu em volume ofensivo suficiente para transformar o domínio em gols.

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João Pedro em ação pelo Chelsea no amistoso contra a Juventus
João Pedro em ação pelo Chelsea no amistoso contra a Juventus (Foto: May James/ AFP)

Mesmo com as entradas de Estêvão, Nicolas Jackson e outros titulares ao longo da segunda etapa, os Blues seguiram encontrando dificuldades para criar oportunidades claras. Após abrir o placar, a Juventus passou a administrar melhor a posse, reduziu o ritmo da partida e fechou os espaços até o apito final.

A derrota mantém o Chelsea em busca da primeira atuação convincente sob o comando de Xabi Alonso. A equipe volta a campo no sábado (8), quando enfrenta o Milan em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27.

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