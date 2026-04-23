Quem será o campeão? Supercomputador da Opta revela favorito na Premier League
Líder na tabela, City ainda corre por fora nas projeções matemáticas da Opta
A mudança de líder na Premier League foi confirmada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, o Manchester City de Pep Guardiola não apenas venceu, mas capitalizou a instabilidade do Arsenal, assumindo a liderança do campeonato.
Faltando apenas cinco rodadas para o encerramento da temporada, o cenário é eletrizante: City e Arsenal estão empatados em 70 pontos e no saldo de gols (+37). O desempate acontece no número de gols marcados, critério em que o time de Guardiola leva vantagem (66 contra 63).
O supercomputador da Opta, referência em análises estatísticas, ainda considera o Arsenal de Mikel Arteta o favorito ao título, atribuindo aos Gunners 65,5% de chances de levantar a taça. O novo líder, Manchester City, aparece com 34,5% de probabilidade.
Há pouco mais de um mês, em 14 de março, o Arsenal ostentava 97,6% de probabilidade de vitória segundo o mesmo modelo. Contudo, a queda de rendimento dos Gunners, com duas derrotas nos últimos três jogos, e a vitória direta do Manchester City no Etihad (2 a 1) foram cruciais para a reviravolta nas projeções, que viram as chances do City dobrarem, saltando de 14% para os atuais 28%.
O supercomputador projeta uma dificuldade maior para o Manchester City na reta final (coeficiente de 90) em comparação ao caminho que o Arsenal tem pela frente (88,3).
Enquanto a tecnologia faz seus cálculos, Pep Guardiola prefere manter o foco no que é tangível: a execução em campo. Após assumir a ponta, o treinador foi pragmático sobre a pressão da reta final.
— Vencer é a única coisa que importa. Temos que vencer a qualquer custo, sim, mas temos que fazer algo para vencer. Temos que correr, pular, passar e chutar. Em termos do que pedi à equipe, temos sido extraordinários. Temos jogado muito bem — afirmou o técnico espanhol.
O que vem por aí?
A reta final da Premier League esquenta ainda mais neste fim de semana. O Arsenal entra em campo já neste sábado (25), buscando reencontrar o caminho das vitórias diante do Newcastle, no Emirates Stadium, para pressionar o rival. Já o Manchester City vai encarar o Everton, fora de casa, no Hill Dickinson Stadium, em duelo marcado para o dia 4 de maio.
