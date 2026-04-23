Futebol Internacional

Quem será o campeão? Supercomputador da Opta revela favorito na Premier League

Líder na tabela, City ainda corre por fora nas projeções matemáticas da Opta

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 23/04/2026
18:40
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
A mudança de líder na Premier League foi confirmada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Burnley, o Manchester City de Pep Guardiola não apenas venceu, mas capitalizou a instabilidade do Arsenal, assumindo a liderança do campeonato.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Faltando apenas cinco rodadas para o encerramento da temporada, o cenário é eletrizante: City e Arsenal estão empatados em 70 pontos e no saldo de gols (+37). O desempate acontece no número de gols marcados, critério em que o time de Guardiola leva vantagem (66 contra 63).

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Cherki em ação pelo Manchester City, no duelo contra o Burnley (Foto: Paul Ellis/AFP)

O supercomputador da Opta, referência em análises estatísticas, ainda considera o Arsenal de Mikel Arteta o favorito ao título, atribuindo aos Gunners 65,5% de chances de levantar a taça. O novo líder, Manchester City, aparece com 34,5% de probabilidade.

Há pouco mais de um mês, em 14 de março, o Arsenal ostentava 97,6% de probabilidade de vitória segundo o mesmo modelo. Contudo, a queda de rendimento dos Gunners, com duas derrotas nos últimos três jogos, e a vitória direta do Manchester City no Etihad (2 a 1) foram cruciais para a reviravolta nas projeções, que viram as chances do City dobrarem, saltando de 14% para os atuais 28%.

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O supercomputador projeta uma dificuldade maior para o Manchester City na reta final (coeficiente de 90) em comparação ao caminho que o Arsenal tem pela frente (88,3).

Enquanto a tecnologia faz seus cálculos, Pep Guardiola prefere manter o foco no que é tangível: a execução em campo. Após assumir a ponta, o treinador foi pragmático sobre a pressão da reta final.

— Vencer é a única coisa que importa. Temos que vencer a qualquer custo, sim, mas temos que fazer algo para vencer. Temos que correr, pular, passar e chutar. Em termos do que pedi à equipe, temos sido extraordinários. Temos jogado muito bem — afirmou o técnico espanhol.

O que vem por aí?

A reta final da Premier League esquenta ainda mais neste fim de semana. O Arsenal entra em campo já neste sábado (25), buscando reencontrar o caminho das vitórias diante do Newcastle, no Emirates Stadium, para pressionar o rival. Já o Manchester City vai encarar o Everton, fora de casa, no Hill Dickinson Stadium, em duelo marcado para o dia 4 de maio.

