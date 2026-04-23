Não foi Lingard: conheça o inglês que fez 161 gols pelo Fluminense e é o pioneiro no Brasil

O gol de Lingard na última terça-feira (21), pelo Corinthians contra o Barra FC pela Copa do Brasil, agitou as redes sociais e colocou o atacante inglês em evidência no cenário nacional. Rapidamente, torcedores começaram a questionar: será que ele é o primeiro jogador vindo da terra da Rainha a marcar um gol em solo brasileiro?

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Lingard marcou seu primeiro gol pelo Corinthians na partida contra o Barra pela Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Embora o feito recente tenha chamado a atenção pelo contexto da competição, a história dos ingleses no futebol brasileiro é muito antiga. O pioneirismo britânico nos gramados do nosso país não começou agora, mas sim no início do século XX, com um nome que virou lenda no Fluminense: Henry Welfare.

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Quem foi Henry Welfare?

Henry Welfare foi jogador do Fluminense entre entre 1913 e 1924 (Foto: Acervo Família Campos)

Diferente do cenário atual, onde a globalização facilita a chegada de atletas internacionais, o futebol em 1913 era um reduto de amadores e apaixonados. Foi nesse contexto que o inglês Henry Welfare desembarcou no Brasil para vestir a camisa do Fluminense.

Welfare trazia na bagagem a experiência de ter defendido o Liverpool, na Inglaterra, antes de cruzar o Atlântico. Ao chegar ao Brasil, o atacante rapidamente se adaptou e construiu uma trajetória que beira o surreal para a época.

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O inglês se tornou uma das primeiras grandes estrelas do Fluminense, acumulando números que impressionam até hoje: foram 161 gols em 165 jogos pelo Fluminense. Uma média de quase um gol por partida que o colocou para sempre no panteão dos maiores artilheiros da história do clube.

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