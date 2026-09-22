Adriano Imperador. A alcunha que dá nome à série documental de três episódios produzida pela Paramount+ e incluída na Netflix esconde a faceta bem mais simples de Adriano Leite Ribeiro, um menino grande que realizou os sonhos de toda criança que ama futebol, mas que, em dado momento da vida, não viu mais sentido naquilo que fazia.

A série Adriano Imperador, na Netflix, traz um ex-jogador à vontade para falar sobre os momentos difíceis e felizes de sua vida. O craque não esconde os momentos conturbados e fala com clareza dos detalhes que o fizeram ficar desgostoso com o futebol. Ele é bem sincero com relação à morte do pai, aborda o incidente com a polícia, os casos relacionados às fotos com acusações de arma e cocaína, bem como o problema com o alcoolismo.

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O humano Adriano

Além dos familiares, o documentário também traz depoimentos importantes de Ronaldo Fenômeno, ex-companheiro de Inter de Milão e Seleção Brasileira, do advogado de Adriano, do argentino Javier Zanetti, do ex-presidente da Inter Massimo Moratti, entre outros. Todos sempre muito elogiosos à simplicidade e, principalmente, à faceta humana do ex-centroavante. Tudo o que todo mundo sempre comentou dele.

Claro que também não faltaram momentos importantes como o início da carreira no Flamengo, onde jogava como lateral-esquerdo e quase foi dispensado, a ida para a Inter de Milão, os diversos empréstimos, o retorno ao futebol brasileiro no São Paulo, a volta ao Rubro-Negro, a ida ao Corinthians, entre outros.

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Aspecto sociológico

Mas se Adriano tinha clareza para limpar as jogadas nos campos e fazer seus gols, ele teve a mesma desenvoltura para entender a sua importância após a morte de seu pai e o peso que carregava para sustentar (não só financeiramente) toda a família e - por que não - a comunidade. Essa cruz, no entanto, foi pesada demais para que ele conseguisse fazer do futebol um elo para a felicidade.

O próprio presidente da Inter de Milão à época ofereceu ajuda psicológica a Adriano, mas ele sempre recusara. O ex-atacante era tratado como um filho, amado por todos, mas não estava feliz. Como ele mesmo disse em sua ida para a Roma, "não era para eu estar ali". A cabeça de cada um funciona de uma forma, e na série não há julgamentos.

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Então, se sairmos da seara do futebol, a série Adriano Imperador, da Netflix, vai mais a fundo na questão sociológica e psicológica. Qual a real necessidade de darmos continuidade a algo que não nos dá alegria? Muitas vezes estamos saturados do que fazemos, mas precisamos levar adiante simplesmente para pagarmos nossas contas, para darmos satisfação à sociedade.

'O pobre tem seu lugar'

Claro que foi "menos difícil" para o Adriano ter essa escolha já com uma carreira consolidada e muita grana na conta, mas, em dado momento do documentário, ele solta uma frase sincera: "Eu tinha um contrato de 7 milhões de euros por ano. E daí? Isso não trazia a minha felicidade". Você aí do outro lado da tela, mesmo já rico, largaria mão de um acordo desse tamanho? Seja sincero (a) com sua consciência…

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E Adriano não só largou mão, como foi viver na Vila Cruzeiro, uma das comunidades mais violentas da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu, criou raízes e tem amigos até hoje. Foi ser feliz. Renunciou ao império e caminhou junto à prole. Foi ser Adriano Leite Ribeiro.

Sobre o autor

Wilson Spiler é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Jornalismo e Marketing Digital. Fundador do site Flixlândia, já passou por grandes redações como TV Globo, GloboNews e SRzd. Atuou também para clientes como Rock in Rio, Buscapé e Dimona, e atualmente faz parte da equipe de editores de Home do site Lance!.