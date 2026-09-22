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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (22/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 06:00
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Lotte Keukelaar em ação pelo Real Madrid feminino
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

A terça-feira (22) terá uma programação voltada ao futebol feminino, com cinco partidas pela Champions League Feminina. Os destaques ficam para Real Madrid x PSG e Bayern de Munique x Manchester City.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 22 de setembro de 2026):

Champions League Feminina

13h45 – Bayern de Munique (F) x Manchester City (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – Inter de Milão (F) x Häcken (F) – Disney+
16h – Real Madrid (F) x PSG (F) – ESPN e Disney+
16h – Arsenal (F) x HB Koge (F) – Disney+
16h – Juventus (F) x Benfica (F) – Disney+

Lotte Keukelaar em ação pelo Real Madrid feminino
Lotte Keukelaar em ação pelo Real Madrid feminino (Foto: Divulgação)

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