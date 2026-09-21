Figo, Marcelo e Rivaldo se reencontram em evento da La Liga em Nova York
Partida de exibição reunirá quatro lendas do futebol e criadores de conteúdo
La Liga e EA Sports reuniram nomes históricos do futebol mundial e criadores de conteúdo em Nova York, na última quarta-feira (16), para um jogo de exibição que marcou a estreia mundial do EA Sports FC 27. Figo, Marcelo, Rivaldo e Mascherano participaram do evento, que também contou com influenciadores de diferentes países.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Batizado de LALIGA FC27 MATCHDAY, o evento colocou quatro ex-jogadores de destaque internacional ao lado de 12 criadores de conteúdo da Espanha, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Japão, Turquia e da região do Oriente Médio e Norte da África.
As equipes foram divididas em dois times. O Green Team teve Javier Mascherano como capitão e contou ainda com Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr e Aycan Yanaç.
Do outro lado, o Coral Team foi liderado por Marcelo Vieira e teve Luís Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro, Marlon, Lucii e Melu Bertetti. A partida foi arbitrada por David Suárez e Javi Bridge.
A ação foi realizada como parte do FC27 WORLD PREMIER, iniciativa relacionada ao lançamento do novo jogo da EA Sports. A proposta também aproximou nomes que marcaram diferentes gerações do futebol de personalidades que atualmente alcançam o público por meio das redes sociais.
Parceria entre futebol e videogame
O encontro integra o projeto Transforming the Game, desenvolvido em conjunto por La Liga e EA Sports. A iniciativa busca aproximar o futebol disputado nos gramados do universo digital por meio de ações relacionadas a entretenimento, inovação e novos formatos de interação com os torcedores.
– O LALIGA FC27 MATCHDAY reflete nosso compromisso em criar experiências que conectem o futebol com novas formas de entretenimento. Este evento também é um reflexo da força da nossa aliança estratégica com a EA SPORTS, com quem trabalhamos há anos para transformar a experiência do futebol dentro e fora de campo. Reunir lendas e criadores de diferentes regiões em Nova York nos permitirá celebrar o lançamento do EA SPORTS FC 27 junto a uma comunidade global que vive o futebol em todas as suas dimensões – afirmou Jorge de la Vega, diretor comercial e de negócios da La Liga.
A parceria entre as duas marcas já havia dado origem a iniciativas como o Retro Matchday. Agora, o lançamento do EA Sports FC 27 ganhou uma ação presencial que reuniu ex-jogadores conhecidos mundialmente, criadores de conteúdo e representantes de diferentes mercados do futebol.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
São Paulo
Bobadilla pede dispensa da seleção para recuperar lesão no São PauloHá 46 minutos
Futebol Internacional
Barcelona teme desgaste de Raphinha durante Data Fifa com o BrasilHá 1 hora
Seleção Brasileira
'Em choque', Jair comemora primeira convocação na SeleçãoHá 3 horas
Futebol Internacional
Super data Fifa: entenda por que o calendário vai parar por 16 diasHá 5 horas
Futebol Internacional
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (21/09/2026)Há 8 horas
Futebol Internacional
Real Madrid perde para o Atleti, e Vini Jr vira alvo de críticasHá 19 horas
Mais LANCE!