La Liga e EA Sports reuniram nomes históricos do futebol mundial e criadores de conteúdo em Nova York, na última quarta-feira (16), para um jogo de exibição que marcou a estreia mundial do EA Sports FC 27. Figo, Marcelo, Rivaldo e Mascherano participaram do evento, que também contou com influenciadores de diferentes países.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Batizado de LALIGA FC27 MATCHDAY, o evento colocou quatro ex-jogadores de destaque internacional ao lado de 12 criadores de conteúdo da Espanha, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Japão, Turquia e da região do Oriente Médio e Norte da África.

continua após a publicidade

As equipes foram divididas em dois times. O Green Team teve Javier Mascherano como capitão e contou ainda com Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr e Aycan Yanaç.

Do outro lado, o Coral Team foi liderado por Marcelo Vieira e teve Luís Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro, Marlon, Lucii e Melu Bertetti. A partida foi arbitrada por David Suárez e Javi Bridge.

continua após a publicidade

Criadores de conteúdos e ex-jogadores em evento de La Liga e EA Sports (Foto: Reprodução)

A ação foi realizada como parte do FC27 WORLD PREMIER, iniciativa relacionada ao lançamento do novo jogo da EA Sports. A proposta também aproximou nomes que marcaram diferentes gerações do futebol de personalidades que atualmente alcançam o público por meio das redes sociais.

Parceria entre futebol e videogame

O encontro integra o projeto Transforming the Game, desenvolvido em conjunto por La Liga e EA Sports. A iniciativa busca aproximar o futebol disputado nos gramados do universo digital por meio de ações relacionadas a entretenimento, inovação e novos formatos de interação com os torcedores.

continua após a publicidade

– O LALIGA FC27 MATCHDAY reflete nosso compromisso em criar experiências que conectem o futebol com novas formas de entretenimento. Este evento também é um reflexo da força da nossa aliança estratégica com a EA SPORTS, com quem trabalhamos há anos para transformar a experiência do futebol dentro e fora de campo. Reunir lendas e criadores de diferentes regiões em Nova York nos permitirá celebrar o lançamento do EA SPORTS FC 27 junto a uma comunidade global que vive o futebol em todas as suas dimensões – afirmou Jorge de la Vega, diretor comercial e de negócios da La Liga.

A parceria entre as duas marcas já havia dado origem a iniciativas como o Retro Matchday. Agora, o lançamento do EA Sports FC 27 ganhou uma ação presencial que reuniu ex-jogadores conhecidos mundialmente, criadores de conteúdo e representantes de diferentes mercados do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.