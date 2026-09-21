A atuação de Vini Jr e Mbappé no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid voltou a levantar questionamentos sobre o encaixe da dupla. Os mapas de calor dos dois atacantes mostram que ambos ocuparam com frequência o lado esquerdo do campo, região em que o brasileiro costuma concentrar boa parte de suas ações. O jornal espanhol "Marca" destacou justamente essa sobreposição após o dérbi.

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O Real Madrid perdeu o dérbi por 2 a 1 no último domingo (20), no Metropolitano, em uma partida na qual encontrou dificuldades para criar oportunidades. Mbappé finalizou apenas uma vez, enquanto Vini Jr tentou duas vezes antes de ser substituído aos 54 minutos.

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A proximidade entre os dois no setor ofensivo não é uma novidade. Vini Jr tem o lado esquerdo como sua principal faixa de atuação, enquanto Mbappé, mesmo sendo utilizado como centroavante no esquema de José Mourinho, também se movimenta para esse corredor durante as partidas.

Dupla ocupa espaços semelhantes

Os mapas de calor do dérbi ajudam a visualizar a movimentação dos dois jogadores e mostram uma concentração semelhante pelo lado esquerdo. A situação voltou a chamar atenção justamente em uma partida na qual o Real Madrid teve pouca produção ofensiva.

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Mapa de calor de Vini Jr e Mbappé no duelo entre Real Madrid e Atlético (Foto: Sofascore)

De acordo com dados da Opta citados pelo Marca, o time terminou o confronto com 0,32 gol esperado (xG), seu menor índice em uma partida de La Liga desde fevereiro de 2015. Mbappé teve apenas uma finalização, enquanto Vini Jr deixou o campo sem conseguir marcar ou dar assistência.

A questão do posicionamento acompanha a dupla desde a chegada do francês ao Real Madrid. Mbappé também prefere atuar pelo lado esquerdo em determinados momentos, enquanto Vini Jr construiu sua trajetória no clube ocupando justamente essa região. Quando os dois se aproximam do mesmo setor, a equipe passa a concentrar seus principais jogadores ofensivos em uma área reduzida do campo.

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O cenário já apareceu sob diferentes treinadores. Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa e Mourinho utilizaram a dupla desde a chegada de Mbappé, mas a sobreposição entre os dois continua sendo uma questão discutida em torno da equipe.

Mbappé pode voltar à esquerda pela França

A posição de Mbappé também ganhou outro elemento durante a Data Fifa. Zidane, novo técnico da seleção francesa, indicou que gosta de utilizar o atacante aberto pela esquerda. De acordo com a "RMC Sport", o treinador já teria conversado com o jogador sobre sua função na equipe nacional.

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No Real Madrid, entretanto, Mourinho tem utilizado Mbappé como referência ofensiva no 4-2-3-1. A movimentação do francês para a esquerda acaba aproximando os dois principais atacantes do time.

O momento individual dos jogadores também é diferente. O Marca destacou que Vini Jr vem perdendo espaço nas decisões de Mourinho, enquanto Mbappé manteve presença constante na equipe. O brasileiro foi substituído nos quatro últimos jogos do Real Madrid, segundo levantamento da publicação, enquanto o francês permaneceu em campo nas sete partidas completas disputadas pela equipe até então.

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A derrota para o Atlético, portanto, recolocou em discussão a forma como Mourinho pretende distribuir os dois atacantes no setor ofensivo. Antes do dérbi, o treinador havia mantido Vini Jr, Mbappé e Bellingham entre seus titulares nos seis primeiros jogos oficiais da temporada.

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Vini Jr comemora com Mbappé gol do Real Madrid sobre o Monaco, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

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