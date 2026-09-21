Raphinha ganha força na disputa pela Chuteira de Ouro na Europa
Jogador está na vice-liderança do prêmio
Raphinha aparece na vice-liderança da corrida pela Chuteira de Ouro após um início de temporada de destaque pelo Barcelona. Com 12 gols em sete rodadas de La Liga, o brasileiro soma 24 pontos no ranking que considera os principais campeonatos nacionais da Europa e está atrás apenas de Ede Okolo, que já marcou 25 vezes na Letônia.
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Além dos gols no Campeonato Espanhol, Raphinha também balançou as redes duas vezes na Champions League, contra o Feyenoord. O desempenho coloca o atacante entre os principais goleadores do futebol europeu neste começo de temporada.
A marca na La Liga também chama atenção pela velocidade com que foi alcançada. Raphinha já igualou, em apenas sete partidas, o número de gols que Mariano Martín marcou no campeonato durante a temporada 1943/44.
Como funciona a corrida pela Chuteira de Ouro
O ranking da Chuteira de Ouro leva em consideração os gols marcados nas ligas nacionais e aplica pesos diferentes conforme o nível de cada competição. Nas cinco principais ligas europeias, cada gol vale dois pontos. Em campeonatos de nível intermediário, a pontuação é de 1,5 por gol, enquanto os torneios de menor classificação atribuem um ponto por gol.
Esse sistema faz com que jogadores de ligas cuja temporada já está mais avançada apareçam nas primeiras posições. É o caso de Ede Okolo, do Lukums/Liepaja, da Letônia, líder com 25 gols e 25 pontos.
Raphinha, por outro lado, chegou aos 24 pontos com 12 gols e divide essa pontuação com Kristian Stromland, do Djungardens, que marcou 16 vezes na Suécia. O brasileiro aparece à frente de Robbie Ure, que anotou 15 gols pelo Sirius antes de se transferir para o Sevilla.
O destaque de Raphinha fica ainda maior quando considerado o desempenho nas cinco principais ligas europeias. O camisa 11 do Barcelona é o único representante dessas competições entre os dez primeiros colocados do ranking, com exceção de Ure, que marcou seus gols na Suécia antes de chegar à Espanha.
Top-10 da Chuteira de Ouro 2026/27
- Ede Okolo (Lukums/Liepaja) — 25 gols, 25 pontos
- Raphinha (Barcelona) — 12 gols, 24 pontos
- Kristian Stromland (Djurgårdens) — 16 gols, 24 pontos
- Robbie Ure (Sirius/Sevilla) — 15 gols, 22,5 pontos
- Paulos Abraham (Hammarby) — 14 gols, 21 pontos
- Mohamed Badamosi (Riga) — 20 gols, 20 pontos
- Amin Chiakha (Rosenborg) — 13 gols, 19,5 pontos
- Isak Bjerkebo (Sirius) — 13 gols, 19,5 pontos
- Josué Vergara (Auda/Gent) — 17 gols, 18,5 pontos
- Erik Botheim (Malmö/Viking) — 12 gols, 18 pontos
Na sequência entre os goleadores da elite europeia aparecem outros nomes conhecidos. Lamine Yamal, Mbappé e Camello têm sete gols cada na La Liga. Na Premier League, Erling Haaland soma cinco gols, enquanto Donyell Malen marcou seis pela Roma na Serie A.
Raphinha pode entrar para grupo de brasileiros
O desempenho também coloca Raphinha diante da possibilidade de alcançar um feito pouco comum para jogadores brasileiros. Até hoje, apenas Ronaldo Nazário e Mário Jardel conquistaram a Chuteira de Ouro.
Ronaldo recebeu o prêmio na temporada 1996/97, quando marcou 36 gols pelo Barcelona. Jardel venceu duas vezes: em 1999, pelo Porto, e em 2002, pelo Sporting.
O ritmo atual de Raphinha, porém, ainda está no começo da temporada. Mantida a média de gols das sete primeiras rodadas, ele chegaria a 66 gols em La Liga. A projeção superaria o recorde de 50 gols de Lionel Messi no campeonato espanhol em 2011/12, maior marca registrada na história da Chuteira de Ouro.
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