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Raphinha ganha força na disputa pela Chuteira de Ouro na Europa

Jogador está na vice-liderança do prêmio

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 14:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga
Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Raphinha aparece na vice-liderança da corrida pela Chuteira de Ouro após um início de temporada de destaque pelo Barcelona. Com 12 gols em sete rodadas de La Liga, o brasileiro soma 24 pontos no ranking que considera os principais campeonatos nacionais da Europa e está atrás apenas de Ede Okolo, que já marcou 25 vezes na Letônia.

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Além dos gols no Campeonato Espanhol, Raphinha também balançou as redes duas vezes na Champions League, contra o Feyenoord. O desempenho coloca o atacante entre os principais goleadores do futebol europeu neste começo de temporada.

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A marca na La Liga também chama atenção pela velocidade com que foi alcançada. Raphinha já igualou, em apenas sete partidas, o número de gols que Mariano Martín marcou no campeonato durante a temporada 1943/44.

Como funciona a corrida pela Chuteira de Ouro

O ranking da Chuteira de Ouro leva em consideração os gols marcados nas ligas nacionais e aplica pesos diferentes conforme o nível de cada competição. Nas cinco principais ligas europeias, cada gol vale dois pontos. Em campeonatos de nível intermediário, a pontuação é de 1,5 por gol, enquanto os torneios de menor classificação atribuem um ponto por gol.

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Esse sistema faz com que jogadores de ligas cuja temporada já está mais avançada apareçam nas primeiras posições. É o caso de Ede Okolo, do Lukums/Liepaja, da Letônia, líder com 25 gols e 25 pontos.

Raphinha, por outro lado, chegou aos 24 pontos com 12 gols e divide essa pontuação com Kristian Stromland, do Djungardens, que marcou 16 vezes na Suécia. O brasileiro aparece à frente de Robbie Ure, que anotou 15 gols pelo Sirius antes de se transferir para o Sevilla.

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O destaque de Raphinha fica ainda maior quando considerado o desempenho nas cinco principais ligas europeias. O camisa 11 do Barcelona é o único representante dessas competições entre os dez primeiros colocados do ranking, com exceção de Ure, que marcou seus gols na Suécia antes de chegar à Espanha.

Top-10 da Chuteira de Ouro 2026/27

    1.
  1. Ede Okolo (Lukums/Liepaja) — 25 gols, 25 pontos
    2. 2.
  2. Raphinha (Barcelona) — 12 gols, 24 pontos
    3. 3.
  3. Kristian Stromland (Djurgårdens) — 16 gols, 24 pontos
    4. 4.
  4. Robbie Ure (Sirius/Sevilla) — 15 gols, 22,5 pontos
    5. 5.
  5. Paulos Abraham (Hammarby) — 14 gols, 21 pontos
    6. 6.
  6. Mohamed Badamosi (Riga) — 20 gols, 20 pontos
    7. 7.
  7. Amin Chiakha (Rosenborg) — 13 gols, 19,5 pontos
    8. 8.
  8. Isak Bjerkebo (Sirius) — 13 gols, 19,5 pontos
    9. 9.
  9. Josué Vergara (Auda/Gent) — 17 gols, 18,5 pontos
    10. 10.
  10. Erik Botheim (Malmö/Viking) — 12 gols, 18 pontos
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

Na sequência entre os goleadores da elite europeia aparecem outros nomes conhecidos. Lamine Yamal, Mbappé e Camello têm sete gols cada na La Liga. Na Premier League, Erling Haaland soma cinco gols, enquanto Donyell Malen marcou seis pela Roma na Serie A.

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Raphinha pode entrar para grupo de brasileiros

O desempenho também coloca Raphinha diante da possibilidade de alcançar um feito pouco comum para jogadores brasileiros. Até hoje, apenas Ronaldo Nazário e Mário Jardel conquistaram a Chuteira de Ouro.

Ronaldo recebeu o prêmio na temporada 1996/97, quando marcou 36 gols pelo Barcelona. Jardel venceu duas vezes: em 1999, pelo Porto, e em 2002, pelo Sporting.

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O ritmo atual de Raphinha, porém, ainda está no começo da temporada. Mantida a média de gols das sete primeiras rodadas, ele chegaria a 66 gols em La Liga. A projeção superaria o recorde de 50 gols de Lionel Messi no campeonato espanhol em 2011/12, maior marca registrada na história da Chuteira de Ouro.

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