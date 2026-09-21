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Ex-Botafogo, atacante Ênio é apresentado por clube saudita

Jogador pertence ao Juventude e estava emprestado à Chapecoense

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 13:28
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Ex-Botafogo, Ênio foi apresentado pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita
Ex-Botafogo, Ênio (à esquerda), foi apresentado pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Revelado pelo Botafogo, o atacante Ênio foi apresentado em seu novo clube, o Al-Jabalain, da Segunda Divisão da Arábia Saudita. O atleta, que pertence ao Juventude e estava emprestado à Chapecoense na Série A do Brasileirão, foi repassado mediante o pagamento de 600 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões) e ficará 10 meses na equipe saudita, com opção de compra. O jogador de 25 anos falou da nova oportunidade em sua carreira.

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— É a realização de um sonho poder voltar a jogar no exterior. Hoje, era uma das minhas principais metas profissionais. Espero ir bem, superar as expectativas que depositaram em mim e ser bastante útil ao clube nesses 10 meses — disse Ênio, que fez sua estreia no último domingo (20), no empate sem gols com o Al-Orobah. O jogador entrou em campo no início do segundo tempo.

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Aos 25 anos, Ênio terá a sua segunda experiência no futebol internacional. A primeira, em 2022, foi no RWD Molenbeek, da Bélgica, então controlado por John Textor, antigo gestor do Botafogo, e agora chamado RWDM Brussels. Agradecido a todos os clubes que defendeu, o jogador comentou as passagens profissionais anteriores.

Enio jogador do Chapecoense durante partida contra o Coritiba
Ênio em ação pela Chapecoense (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

— Fui feliz em todos os times nos quais atuei. Chapecoense, Juventude, Amazonas e Botafogo, em cada um deles ne desenvolvi, aprendi e evoluí. Claro que sempre esperamos que as coisas aconteçam da melhor forma, mas o futebol é completamente imprevisível. Fica sempre a experiência de morar numa nova cidade, de defender clubes especiais e de ser apoiado por grandes torcidas — concluiu.

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Em 2026, emprestado pelo Papo à Chape, o atacante disputou 24 partidas, marcou um gol e deu uma assistência;

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