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Imprensa espanhola elogia promessa da Premier League: 'Novo Rodri'

Chema Andrés inicia passagem pelo Brighton com gol, assistência e três vitórias em três jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 08:29
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Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League
Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

A imprensa espanhola passou a comparar Chema Andrés com Rodri após o início promissor do meio-campista no Brighton. Aos 21 anos, o jogador formado nas categorias de base do Real Madrid participou de três partidas pelo clube inglês, sendo duas como titular, e soma um gol, uma assistência e três vitórias desde que chegou à Premier League.

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O desempenho chamou atenção pelo papel exercido pelo espanhol no meio-campo. Segundo o jornal "AS", algumas das características apresentadas por Chema Andrés fizeram com que ele fosse chamado de "novo Rodri" na Inglaterra. A comparação considera, entre outros pontos, a nacionalidade, a altura de 1,90m, a capacidade de controlar as partidas a partir da base da jogada e a participação em gols.

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Início de passagem pelo Brighton

Chema Andrés chegou ao Brighton no último dia da janela de transferências, depois de deixar o Stuttgart, da Alemanha, por 23 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões). Antes de seguir para o futebol alemão, o meio-campista teve uma passagem pelo Real Madrid, clube pelo qual disputou três partidas na temporada 2024/25, sendo duas pelo Campeonato Espanhol e uma pela Copa do Rei.

No Stuttgart, o espanhol disputou 39 partidas na temporada 2025/26. Já pelo Brighton, precisou de poucos jogos para conquistar espaço. A estreia aconteceu diante do Coventry, quando entrou durante a partida e permaneceu em campo por 25 minutos, dando uma assistência.

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Três dias depois, Chema Andrés foi titular pela primeira vez e participou da vitória do Brighton por 3 a 2 sobre o Manchester United, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Na partida seguinte, novamente entre os titulares, o meio-campista ajudou o clube a derrotar o Arsenal por 3 a 0, pela Premier League.

Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League
Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Gol e atuação contra o Arsenal

Contra o atual campeão inglês, Chema Andrés teve participação importante tanto na organização quanto na marcação. Atuando como uma espécie de âncora no meio-campo, o espanhol também marcou o terceiro gol do Brighton, aos 57 minutos, em cobrança de bola parada.

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Além do gol, o jogador terminou a partida com duas intercepções, sete recuperações de bola e cinco duelos aéreos vencidos em cinco disputados. A atuação aconteceu no mesmo dia em que o Brighton comemorou seu 125º aniversário.

Somando os três primeiros jogos pelo clube inglês, Chema Andrés acumula 200 minutos em campo, sendo 110 deles na Premier League. O desempenho inicial também colocou em evidência o investimento feito pelo Brighton para contratar o jogador.

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Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League
Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Base no Real Madrid

Dos 23 milhões de euros pagos pelo Brighton por Andrés, 11,5 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) ficaram com o Real Madrid. O clube espanhol ainda detinha 50% dos direitos do jogador após a transferência realizada em 2025, quando Chema Andrés deixou a equipe por 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões).

O rendimento do espanhol também motivou questionamentos sobre a decisão do Real Madrid de negociá-lo. O jornalista Miguel Delaney, do Independent, levantou essa questão nas redes sociais ao comentar o começo da passagem do meio-campista pela Premier League.

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— Como é possível que o Real Madrid tenha deixado Chema Andrés sair, se ele é justamente o que eles precisam agora?

Comparação com Rodri

A comparação com Rodri ganhou força principalmente pelo perfil de jogo apresentado por Chema Andrés. O jogador atua na base das jogadas, participa da organização da equipe e também tem presença em ações defensivas, além da capacidade de aparecer no ataque.

O início no Brighton ainda é curto, mas já foi suficiente para colocar o espanhol no radar do futebol inglês. Com três partidas, duas titularidades, uma assistência, um gol e três vitórias, Chema Andrés começa sua trajetória na Premier League sob a comparação com um dos principais meio-campistas espanhóis da atualidade.

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Chema Andrés comemora vitória do Brighton sobre o Arsenal na Premier League
Chema Andrés comemora vitória do Brighton sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

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