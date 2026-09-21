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Saúl se destaca em vitória do Flamengo e questiona tratamento: 'Quando não jogo, sou caro'

Espanhol aproveitou as ausências e falou sobre a falta de espaço na equipe

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 05:00
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Saúl durante Flamengo x Bragantino
Saúl durante Flamengo x Bragantino Jogadores durante Flamengo x Bragantino (Foto: Divulgação/Flamengo)

Os gols da vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o RB Bragantino neste domingo (20) foram de Varela e Pedro. Entretanto, o grande destaque da partida foi Saúl. O meia, que recebeu uma oportunidade na ausência de titulares como Pulgar e Paquetá, correspondeu à altura e teve uma grande atuação. Após o jogo no Maracanã, entretanto, foi direto e sincero ao analisar o seu momento no clube.

Saúl afirmou que quer espaço, assim como todo jogador, e, apesar de ter dito ao clube que sua prioridade era o Flamengo, o espanhol não descartou um futuro em outro lugar caso não tivesse chances. Além disso, questionou a forma como é tratado.

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— Se tenho uma oportunidade boa e não estou jogando, eu faço o que é melhor para a equipe e para todos: vou embora. Mas falei antes da janela: minha prioridade era trabalhar e buscar oportunidades no elenco. Se, daqui ao final da temporada, não acontecer, falarei com o clube. Depois vocês (jornalistas) falam que Saúl é muito caro... Quando eu não jogo, sou muito custoso. Quando jogo, sou muito bom — iniciou Saúl, do Flamengo.

Saúl durante Flamengo x Bragantino
Saúl durante Flamengo x Bragantino Jogadores durante Flamengo x Bragantino (Foto: Divulgação/Flamengo)

— O futebol é assim. Fui muito feliz no Flamengo, é uma oportunidade muito boa de jogar para o Flamengo. Uma torcida muito boa. Fico muito feliz de jogar no Flamengo, mas todo jogador quer jogar. Se não estiver jogando e tiver oportunidade fora, tentarei. Fico feliz de jogar no Flamengo. E, se a minha família quiser ficar aqui, que fique aqui — completou.

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A chance apareceu para Saúl com as suspensões de Pulgar e Paquetá e a lesão de Evertton Araújo. Assim, o espanhol foi o principal homem de marcação, mesmo essa não sendo a sua principal característica. Ainda assim, foi muito bem. O meia esteve em campo durante os 90 minutos e foi crucial para o resultado.

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