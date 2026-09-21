Rei dos acessos no Brasil, Iury Castilho brilha no Japão

O atacante brasileiro Iury Castilho viveu um sábado inesquecível na Segunda Divisão do Campeonato Japonês. Titular pela primeira vez com a camisa do Albirex Niigata, o jogador balançou as redes pela primeira vez pelo clube na vitória por 2 a 1 sobre o Júbilo Iwata, atuando em casa. Além de ser decisivo no triunfo, o brasileiro foi eleito o melhor em campo (MVP da partida).

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Após três acessos seguidos na Série B do Brasileirão, Iury mira subir com o Albirex no Japão (Foto: Divulgação)

A atuação especial consolida o momento de afirmação do atacante no futebol nipônico. O gol diante da torcida do Albirex encerrou a busca pessoal pelo primeiro tento no retorno ao país asiático.

— Muito feliz com a vitória, foi um jogo muito duro, contra uma equipe forte, mas conseguimos impor o nosso ritmo e, contando com o apoio da nossa torcida, conseguimos sair com os três pontos. Feliz também pelo gol, estava buscando e, graças a Deus, saiu hoje, diante do nosso torcedor e em uma partida muito importante para a gente dentro da competição — comemorou o atacante.

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Bagagem de peso em campanhas de acesso

Esta é a segunda passagem de Iury Castilho pelo futebol japonês — em 2020, o atleta defendeu o Renofa Yamaguchi. No entanto, seu grande cartão de visitas recente vem do futebol brasileiro, onde construiu uma marca impressionante de três acessos consecutivos da Série B para a Série A do Brasileirão: em 2023 pelo Vitória, em 2024 pelo Mirassol (onde marcou o gol do acesso) e em 2025 pelo Coritiba (com gol no jogo do título).

Com a vitória sobre o Júbilo Iwata, o Albirex Niigata assumiu a liderança da J-League 2 após sete rodadas, somando 15 pontos. Experiente quando o assunto é subir de divisão, Iury projeta repetir a façanha do outro lado do mundo.

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— Ainda é muito cedo, estamos no início da competição, mas é importante a gente estar entre os primeiros. Temos que manter perto do grupo que garante o acesso e precisamos lutar pelas vitórias em todas as partidas. O Albirex é uma equipe muito tradicional e que tem uma torcida apaixonada. Vamos trabalhar muito para que a gente possa conquistar o objetivo, que é buscar o acesso para a primeira divisão — completou.

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