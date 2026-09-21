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'Em choque', Jair comemora primeira convocação na Seleção

Zagueiro do Nottingham já está na Austrália para amistosos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 10:27
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Jair se apresenta à Seleção Brasileira
Jair se apresentou nesta segunda-feira à Seleção Brasileira (Foto: Joilson Marconne/CBF)

Um dos primeiros a se apresentar à Seleção Brasileira em Brisbane para os amistosos com Austrália e Índia, o zagueiro Jair afirmou que ficou "em choque" ao ver o nome anunciado por Carlo Ancelotti na convocação do dia 9. O defensor do Nottingham Forest declarou que sabia que tinha uma chance de ser chamado, mas ainda assim foi difícil assimilar.

➡️Primeira atividade da Seleção na Austrália tem apenas 4 dos 26 convocados

— Eu sabia que tinha uma chance de ser convocado e que estava na pré-lista. Sempre assisti à convocação, assisti à convocação da Copa, e estar vendo que você pode ser chamado, não cai a ficha. Eu estava assistindo, sabendo que poderia ser chamado, e ver o treinador da Seleção principal falando o seu nome é uma emoção muito grande. Na hora, fiquei em choque. Sair de onde eu saí, as lutas que passei… Foi um momento muito especial e muito importante na minha vida — declarou Jair, em entrevista à CBF TV.

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O zagueiro foi o quinto jogador a se apresentar à Seleção na Austrália. Douglas Santos e Estêvão chegaram no domingo; nesta segunda, chegaram Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e, depois, Jair.

— Para mim, é uma felicidade imensa (estar na Seleção Brasileira). É um sentimento que eu não consigo nem colocar em palavras. Desde criança, sempre sonhei em estar aqui. Todo jogador brasileiro sonha em defender seu País e estou tendo essa oportunidade hoje. Estou muito feliz e muito grato a Deus.

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Na Austrália, Jair terá a companhia de um velho amigo e que também foi convocado para a Seleção principal pela primeira vez: o meia Gabriel Bontempo, do Santos, com quem chegou a morar na infância.

— Minha história com o Bontempo é muito boa e muito gratificante. Tive a oportunidade de morar com ele quando eu tinha dez anos. Na época, os meus pais não tinham condição e eu acabei indo morar com ele em Santos, quando a gente jogava junto no Santos. Sou muito grato a ele e à família dele. Vivemos muitos momentos importantes e hoje Deus está nos honrando, estamos aqui juntos na Seleção Principal. Isso é muito gratificante — comemorou Jair.

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Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira
Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora 1ª convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

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