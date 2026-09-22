Um dos principais jogadores de Carlo Ancelotti desde que o italiano assumiu a Seleção Brasileira, Estevão acabou ficando de fora da Copa do Mundo por causa de uma grave lesão muscular na coxa direita. Agora, mesmo que tenha perdido espaço no Chelsea, o atacante comemora o retorno à Seleção e a chance de jogar ao lado de Endrick, que conhece desde os tempos de base no Palmeiras.

Estêvão foi um dos primeiros jogadores a se apresentar a Ancelotti em Brisbane, onde o Brasil se prepara para os dois amistosos com a Austrália e um com a Índia. Nesta terça-feira (22), o atacante disse se sentir privilegiado por estar de volta à Seleção.

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— Estar aqui para este novo ciclo é muito importante não só para mim, mas para todos os jovens que estão chegando. Acho que cada um tem que representar da melhor forma a Seleção Brasileira, seja valendo pontos ou não. A gente vai tentar buscar nesses amistosos dar o nosso melhor, isso que importa. Os resultados vão vir, é só cada um dar o melhor que vai dar tudo certo — declarou Estêvão.

O atacante comentou a perda de espaço que vem enfrentando no Chelsea com a chegada de Xabi Alonso ao comando do time inglês. Estêvão preferiu não polemizar e disse que vê a busca por espaço como normal.

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— Cada técnico tem a sua maneira de jogar, e claro que a gente trabalha todos os dias, dá o nosso melhor todos os dias. É isso que eu faço. Temos jogadores de extrema qualidade no Chelsea, então o que eu faço é focar naquilo que eu posso controlar. Tento dar meu melhor nos treinos, quando eu recebo oportunidade eu tento dar o meu melhor, e isso vai dia após dia. As oportunidades que eu tiver e que eu tive eu tenho agarrado.

Na Seleção Brasileira, Estêvão terá a oportunidade de refazer uma parceria de sucesso nos tempos de Palmeiras, com Endrick.

— A gente se considera como irmãos, porque a gente jogou muito tempo na base, no profissional do Palmeiras e um pouco na Seleção Brasileira. O que a gente tem conversado é que é um privilégio imenso. Saber que a gente é escolhido para estar aqui é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade que a gente quer agarrar muito, porque estar aqui desde muito jovem para a gente é um privilégio, uma coisa incrível — declarou.

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Ele também exaltou a confiança de Ancelotti nele e no colega de ataque, que também tenta buscar espaço no Real Madrid.

— Saber que a gente não está tendo muitas oportunidades no clube, mas que o Ancelotti confia na gente, é uma motivação a mais para a gente tentar buscar melhorar cada vez mais, tanto no clube quanto aqui. Eu acho que essa motivação para a gente é muito importante, manter a cabeça erguida, e com certeza a gente fica muito feliz por essas responsabilidades.

Estêvão é uma das principais apostas de Ancelotti para este novo ciclo de Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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