Estreante na Seleção, Jair revela inspiração na zaga

Uma das novidades da primeira lista de Carlo Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, o zagueiro Jair tem insistido que ainda está vendo "a ficha cair". Discreto e ainda se adaptando à Seleção principal, o defensor de 21 anos diz que quer aprender o máximo possível com os veteranos da equipe e revelou quais zagueiros do Brasil, seja do atual ou do passado, servem como inspiração.

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Na Austrália, Jair vai disputar espaço com a dupla titular do Brasil na última Copa do Mundo: o capitão Marquinhos e Gabriel Magalhães. E o zagueiro do Nottingham Forest exaltou a oportunidade.

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— São dois grandes zagueiros, que eu me inspiro muito, e para mim é uma oportunidade única de poder treinar com eles; não só com eles, mas também com outros grandes jogadores. É uma felicidade imensa, e eu espero poder aprender o máximo possível com eles, ganhar o máximo de experiência possível para que eu possa continuar dando sequência aqui — declarou Jair nesta terça-feira (22), durante entrevista coletiva concedida no hotel onde a Seleção está concentrada, em Brisbane.

O ex-zagueiro de Santos e Botafogo também apontou quem são os jogadores nos quais se inspira.

— Tenho muitas referências na minha carreira, mas vou dizer alguns brasileiros: o Lúcio, o próprio Juan (hoje gerente técnico da Seleção) que está aqui… Para mim é uma honra estar podendo dividir esse espaço com eles, o Marquinhos também. Tenho diversas referências que me ajudam sempre a me inspirar e conseguir produzir o melhor dentro de campo.

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Campeão Sul-Americana Sub-20 com a Seleção da categoria no ano passado, Jair afirmou que a passagem pela base irá ajudá-lo agora na equipe principal.

— Para mim é um momento único, um momento muito especial de estar aqui na Seleção Brasileira principal. A Seleção de base foi muito importante para mim, não só jogar na base, mas também ser campeão. Acho que eu consigo trazer uma experiência muito grande desses campeonatos, é algo que me ajudou muito e com certeza vai ser muito bom para que eu possa continuar dando sequência aqui na Seleção principal.

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Pela primeira vez na equipe principal, Jair foi campeão pela Seleção na base (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Jair na Seleção Brasileira

Amizade com Gabriel Bontempo

— O Bontempo é uma pessoa muito importante na minha vida. Ele abriu as portas da casa dele para mim quando eu não tinha condições para me mudar para Santos, se não fosse ele talvez eu nem estaria aqui, porque eu não tinha lugar para morar. Ele foi muito importante na minha vida. Depois da convocação a gente ligou, o Nottingham e o Santos também entraram em contato para fazer uma ligação surpresa lá, e foi muito especial, foi um momento especial para a gente. Acabei de encontrar ele, e estou muito feliz com esse momento. Deus nos honrou hoje de estar aqui presente na Seleção principal.

Reação e "choque" ao ouvir o nome da convocação

— Eu sabia que tinha uma possibilidade, um dia antes eu fiquei sabendo que eu estava na pré-lista. Eu estava ali em um momento tranquilo com a minha esposa assistindo a convocação, e mesmo sabendo que eu tinha oportunidade de estar aqui, parece que passa um filme na minha cabeça, de parecer que estava tão distante esse sonho, e você escutar o treinador da Seleção principal falando o seu nome, em meio a tantos craques… É muito importante, é muita felicidade, por isso que eu tive meio que um choque, demora um pouco para cair a ficha, mas agora que eu estou aqui, estou vendo essas pessoas especiais aqui ao meu lado, vestindo essa camisa, está caindo a ficha, e eu estou muito feliz com isso

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Experiência no Nottingham e na Premier League

— Tem sido uma experiência muito boa. Ano passado eu tive um começo difícil, não estava tendo muitas oportunidades, mas em nenhum momento eu desisti, eu deixei cair, sempre trabalhando, trabalhando em silêncio, eu pude conquistar minhas oportunidades. Este ano estou conseguindo jogar mais, ganhando mais espaço ainda no clube, e para mim tem sido muito bom, estou aprendendo muita coisa, jogando grandes jogos, contra grandes equipes, contra grandes jogadores.

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