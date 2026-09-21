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Barcelona teme desgaste de Raphinha durante Data Fifa com o Brasil

A equipe catalã considera desgaste provocado pelos deslocamentos e o histórico recente de problemas físicos

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 12:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O Barcelona terá 17 jogadores fora durante a Data Fifa de setembro, mas Raphinha é motivo de atenção especial no clube. O atacante atravessa grande fase, com 14 gols em oito partidas, e terá uma programação exigente pela Seleção Brasileira, que disputará três amistosos na Austrália e na Índia.

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A preocupação do Barcelona não está relacionada apenas à sequência de partidas. A equipe catalã também considera o desgaste provocado pelos deslocamentos internacionais e o histórico recente de problemas físicos de Raphinha após compromissos com o Brasil.

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O técnico Hansi Flick já havia comentado sobre o impacto da pausa internacional no elenco e reconheceu que a saída de tantos jogadores exige atenção.

– Fico preocupado quando os jogadores saem, mas acredito nos técnicos da seleção e tento ser positivo – afirmou o treinador.

Raphinha terá longa viagem com o Brasil

Raphinha foi convocado para os compromissos do Brasil, que fará três partidas durante a Data Fifa. A equipe enfrentará adversários na Austrália, em Townsville e Brisbane, antes de seguir para Kolkata, na Índia.

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O roteiro representa uma quantidade considerável de viagens para o atacante, que chega à pausa internacional como um dos principais destaques do Barcelona. Segundo o jornal espanhol, o clube teme que o desgaste físico da sequência comprometa sua condição para o retorno às atividades.

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

O histórico também contribui para a apreensão. Raphinha já precisou deixar uma convocação anterior do Brasil por causa de uma lesão. Em março, durante um amistoso contra a França disputado nos Estados Unidos, sofreu um problema na coxa direita e retornou ao Barcelona para iniciar a recuperação. O período afastado dos gramados foi de cinco semanas. O atacante também sentiu um desconforto na mesma região durante a última Copa do Mundo.

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Barcelona tem 17 jogadores convocados

Raphinha não é o único jogador do Barcelona envolvido com seleções nesta Data Fifa. Ao todo, 17 atletas do elenco foram chamados para compromissos internacionais. A Espanha concentra o maior grupo, com Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo e Lamine Yamal.

Xavi Espart e Marc Bernal, por sua vez, foram convocados pela Espanha sub-21. Adeyemi defenderá a Alemanha, Cancelo estará com Portugal, Gordon representará a Inglaterra, Koundé foi chamado pela França, Abdelkarim defenderá o Egito e Bisiwu integra a seleção sub-21 da Bélgica.

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A quantidade de convocados também foi criticada pelo presidente Joan Laporta. Na Assembleia Geral do clube, realizada no último sábado, o dirigente apontou o impacto da pausa no planejamento da equipe.

– Essa pausa afeta nosso ritmo de preparação. Nos prejudica enormemente. Temos que continuar lutando e encontrar o equilíbrio certo. Há muitas competições, a Conference, a Liga das Nações... o calendário está muito apertado – afirmou Laporta.

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Enquanto os internacionais estão com suas seleções, Flick dará alguns dias de descanso aos jogadores que permanecerem em Barcelona. O grupo continuará treinando até 25 de setembro e terá folga entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro. Os atletas lesionados, porém, seguirão no clube para cumprir seus respectivos programas de recuperação.

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