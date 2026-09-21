Vini Jr. perde espaço com Mourinho e vive crise no Real Madrid

O status de intocável de Vini Jr. no Real Madrid sofreu seu abalo mais severo no último fim de semana. Durante o clássico diante do Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano, o técnico José Mourinho tomou uma atitude drástica ao sacar o atacante brasileiro aos nove minutos do segundo tempo (54' de jogo) após mais uma atuação apagada. A decisão escancarou que a paciência do treinador português com o desempenho do camisa 7 está perto do limite.

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Vini Jr. é sacado por José Mourinho no início do 2º tempo do clássico; brasileiro foi substituído em quatro jogos seguidos (Foto: Thomas Coex / AFP)

O tratamento dispensado ao brasileiro contrasta diretamente com o de Kylian Mbappé, que permaneceu em campo até o apito final. O equilíbrio de minutos e protagonismo entre os dois astros, desenhado no início do trabalho da comissão técnica, ruiu diante da disparidade de rendimento. Nas últimas quatro partidas, Vini foi substituído em todas — contra a Inter de Milão (87'), Rayo Vallecano (89'), Elche (68') e, por fim, a saída precoce contra os colchoneros. Enquanto o francês já disputou sete jogos completos e acumula 720 minutos, o atacante sul-americano soma 652 minutos e completou apenas três partidas.

A perda de terreno é respaldada pelos números magros da estrela da Seleção Brasileira. Vini contabiliza apenas um gol e três assistências na temporada — além de um pênalti sofrido contra o Betis —, marca que o coloca apenas como o quinto maior artilheiro do elenco. A efeito de comparação, o jovem reserva Espí precisou de apenas 26 minutos divididos em cinco jogos, para ultrapassar a contagem de gols do camisa 7.

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Por outro lado, Mbappé ostenta a impressionante média de oito gols em oito partidas. Diante do abismo estatístico e do ritmo abaixo do esperado apresentado pelo brasileiro, Mourinho deixou de lado os caprichos na gestão de elenco. Se não apresentar uma reação imediata nas próximas rodadas de La Liga e da Champions League, Vini Jr. corre o risco real de ir para o banco de reservas.

Com oito gols em oito partidas, Mbappé dispara na artilharia do Real Madrid enquanto Vini Jr. amarga seca de gols (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

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