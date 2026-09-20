Real Madrid perde para o Atleti, e Vini Jr vira alvo de críticas

O Real Madrid perdeu por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, neste domingo (20), no Estádio Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida marcada pela expulsão de Huijsen no início do segundo tempo, o time de José Mourinho teve dificuldades para reagir e viu Vini Jr. novamente passar em branco. O brasileiro foi substituído logo após o cartão vermelho do zagueiro e terminou o clássico como um dos alvos da imprensa de Madri.

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Vini começou entre os titulares, mas teve pouca participação ofensiva durante o primeiro tempo. O atacante não conseguiu criar oportunidades claras e acabou deixando o campo no início da etapa final, quando Mourinho precisou reorganizar a equipe após o Real ficar com dez jogadores.

O jornal Marca questionou a permanência do brasileiro entre os titulares e afirmou que Vini "oferece poucos argumentos para seguir como titular". O diário também classificou sua atuação no Metropolitano como apagada, destacando a pouca participação do atacante no jogo.

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O As seguiu uma linha semelhante na avaliação do brasileiro. O jornal apontou que Vini não encontrou seu ritmo e teve dificuldades para criar perigo, além de destacar que ele foi substituído cedo em uma partida de grande importância para o Real Madrid.

— Ausente em campo. Nunca encontrou seu ritmo, nem criou perigo com seus passes. E apesar de quase não ter causado impacto, foi o primeiro jogador a ser substituído, junto com Güler. Mais cedo do que nunca, em um dia tão crucial. Ele saiu de campo reconhecendo as circunstâncias difíceis. Nem ele mesmo se surpreendeu com a própria substituição.

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Como foi o jogo

O clássico começou equilibrado e com poucas oportunidades para os dois lados. O jogo teve disputas físicas no meio-campo, cartões e reclamações, mas os goleiros tiveram pouco trabalho durante a primeira etapa.

A situação mudou logo no começo do segundo tempo. Huijsen puxou Simeone dentro da área e recebeu inicialmente cartão amarelo. Após a revisão do VAR, o árbitro Miguel Ortiz alterou a decisão e expulsou o zagueiro do Real Madrid, deixando a equipe visitante com um jogador a menos.

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Na cobrança do pênalti, Alejandro Grimaldo bateu no canto e abriu o placar para o Atlético. Mourinho reagiu imediatamente e promoveu mudanças na equipe, retirando Vini Jr. e Arda Güler para colocar Diomandé e Rüdiger.

A alteração, porém, não impediu o crescimento do Atlético. Kang-In avançou pela direita e encontrou Simeone, que chegou à linha de fundo e cruzou para Jonathan David ampliar a vantagem dos donos da casa.

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O Real ainda passou por outro momento de pressão. Courtois fez uma grande defesa em cabeçada de Romero, enquanto Julián Álvarez aproveitou o rebote, mas Rüdiger apareceu para evitar o terceiro gol sobre a linha.

Rüdiger diminui, mas Real não consegue buscar o empate

Na reta final, o Real Madrid conseguiu diminuir a diferença. Bernardo Silva cobrou uma falta para a área, e Rüdiger ganhou pelo alto para marcar de cabeça e colocar o time novamente no jogo.

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A reação, entretanto, não foi suficiente para evitar a derrota. O Atlético conseguiu administrar os minutos finais e confirmou a vitória no clássico.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid permaneceu com 15, na terceira posição. O Barcelona lidera com 21 pontos após vencer os sete jogos disputados até aqui.

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Vini Jr., por sua vez, chega à pausa para a Data Fifa com apenas um gol na temporada e novamente sem balançar as redes em um clássico de Madri. Real Madrid e Atlético voltam a disputar o Campeonato Espanhol em 10 de outubro. O time de Mourinho enfrenta o Villarreal, enquanto o Atlético de Madrid visita o Alavés.

Jogadores do Atlético de Madrid comemoram gol contra o Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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