Granit Xhaka é investigado por comprovante de vacina falso e deixa seleção
Granit Xhaka é investigado por comprovante falso de vacina e deixa a seleção
O meio-campista Granit Xhaka, atualmente no Sunderland, enfrenta sérios problemas com a justiça de seu país. O jogador de 33 anos tornou-se alvo de uma investigação do Ministério Público de Lucerna, na Suíça, por conta do suposto envolvimento na obtenção fraudulenta de um certificado de vacinação contra a Covid-19, datado de 2022, período em que ainda defendia as cores do Arsenal.
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A apuração das autoridades suíças busca determinar se o atleta cometeu o crime de falsificação de documentos para cumprir requisitos de viagens ao exterior na época. O processo se desdobrou a partir de buscas policiais realizadas no consultório de um médico em Lucerna. Pela legislação local, o delito de falsificação documental pode resultar em penas severas, que chegam a até cinco anos de reclusão.
Diante do avanço do inquérito, Xhaka publicou um comunicado oficial nas redes sociais assumindo a responsabilidade pelo ato. O atleta explicou que agiu movido por desconfianças e incertezas em relação à vacina, admitindo que obter o comprovante admoestado foi um erro pelo qual se arrepende profundamente. O jogador comprometeu-se a cooperar integralmente com as autoridades no depoimento agendado para o início de outubro.
Como consequência imediata do escândalo, a Federação Suíça de Futebol anunciou o corte do capitão e recordista de jogos pela equipe (152 partidas) da convocação para os compromissos diante de Escócia, Macedônia do Norte e Eslovênia pela Liga das Nações da Uefa. Por outro lado, no âmbito de clubes, o técnico do Sunderland, Régis Le Bris, evitou comentar o processo legal e manteve o foco na utilização do meio-campista nas competições inglesas.
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