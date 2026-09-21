Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Granit Xhaka é investigado por comprovante de vacina falso e deixa seleção

Granit Xhaka é investigado por comprovante falso de vacina e deixa a seleção

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 17:51
Atualizado há 35 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
O atacante grego do Arsenal, nº 17, Christos Tzolis (E), salta acima do meio-campista suíço do Sunderland, nº 34, Granit Xhaka, durante a partida do Campeonato Inglês entre Sunderland e Arsenal, no Estádio da Luz, em Sunderland, nordeste da Inglaterra, em 12 de setembro de 2026.
Meio-campista do Sunderland admite erro em comunicado e se coloca à disposição da Justiça suíça (Foto: Oli Scarff / AFP)

O meio-campista Granit Xhaka, atualmente no Sunderland, enfrenta sérios problemas com a justiça de seu país. O jogador de 33 anos tornou-se alvo de uma investigação do Ministério Público de Lucerna, na Suíça, por conta do suposto envolvimento na obtenção fraudulenta de um certificado de vacinação contra a Covid-19, datado de 2022, período em que ainda defendia as cores do Arsenal.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A apuração das autoridades suíças busca determinar se o atleta cometeu o crime de falsificação de documentos para cumprir requisitos de viagens ao exterior na época. O processo se desdobrou a partir de buscas policiais realizadas no consultório de um médico em Lucerna. Pela legislação local, o delito de falsificação documental pode resultar em penas severas, que chegam a até cinco anos de reclusão.

Tagliafico e Xhaka disputam bola na vitória da Argentina sobre a Suíça na Copa do Mundo
Capitão e recordista de jogos pela Suíça, Granit Xhaka é cortado da convocação da Liga das Nações após investigação por documento falso (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Diante do avanço do inquérito, Xhaka publicou um comunicado oficial nas redes sociais assumindo a responsabilidade pelo ato. O atleta explicou que agiu movido por desconfianças e incertezas em relação à vacina, admitindo que obter o comprovante admoestado foi um erro pelo qual se arrepende profundamente. O jogador comprometeu-se a cooperar integralmente com as autoridades no depoimento agendado para o início de outubro.

continua após a publicidade
Em nota oficial, Granit Xhaka admite ter obtido comprovante falso de vacina e pede desculpas pelo erro
Em nota oficial, Granit Xhaka admite ter obtido comprovante falso de vacina e pede desculpas pelo erro (Foto: Reprodução / Instagram)

Como consequência imediata do escândalo, a Federação Suíça de Futebol anunciou o corte do capitão e recordista de jogos pela equipe (152 partidas) da convocação para os compromissos diante de Escócia, Macedônia do Norte e Eslovênia pela Liga das Nações da Uefa. Por outro lado, no âmbito de clubes, o técnico do Sunderland, Régis Le Bris, evitou comentar o processo legal e manteve o foco na utilização do meio-campista nas competições inglesas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

Há 1 minuto
Após três acessos seguidos na Série B do Brasileirão, Iury mira subir com o Albirex no Japão

Futebol Internacional

Rei dos acessos no Brasil, Iury Castilho brilha no Japão

Há 26 minutos
Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga

Futebol Internacional

Raphinha ganha força na disputa pela Chuteira de Ouro na Europa

Há 4 horas
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Futebol Internacional

Vini Jr. perde espaço com Mourinho e vive crise no Real Madrid

Há 4 horas
Vinicius Jr em ação pelo Real Madrid x Atlético de Madrid

Futebol Internacional

Vini Jr e Mbappé voltam a levantar dúvida sobre encaixe no Real Madrid; entenda

Há 5 horas
Ex-Botafogo, Ênio foi apresentado pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, atacante Ênio é apresentado por clube saudita

Há 5 horas
Mais LANCE!
Bobadilla está sob tratamento de lesão no joelho (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Bobadilla pede dispensa da seleção para recuperar lesão no São Paulo

Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Barcelona teme desgaste de Raphinha durante Data Fifa com o Brasil

Criadores de conteúdos e ex-jogadores em evento de La Liga e EA Sports (Foto: Reprodução)

Figo, Marcelo e Rivaldo se reencontram em evento da La Liga em Nova York

Jair se apresenta à Seleção Brasileira

'Em choque', Jair comemora primeira convocação na Seleção

Estêvão comemorando gol da Seleção no Maraacanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Super Data Fifa: entenda por que o calendário vai parar por 16 dias

Na Série B 2026, Criciúma briga por vaga no acesso (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (21/09/2026)

Vinicius Jr em ação pelo Real Madrid x Atlético de Madrid

Real Madrid perde para o Atleti, e Vini Jr vira alvo de críticas

Matheus cunha celebra gol do Manchester United contra o Fulham pela Premier League

Matheus Cunha marca no fim e salva United de derrota na Premier League

Arroyo com a camisa do Equador

Arroyo, do Cruzeiro, é convocado pela seleção do Equador

AO VIVO Atlético de Madrid diminui contra o Real na semifinal da Supercopa

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (20/09/2026)

Miguel Borja comemora gol do América contra o Guadalajara pelo Campeonato Mexicano 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, faz golaço de bicicleta no México; veja

Vanderson em treino da Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de Wesley

Jogadores do São Paulo comemorando gol comntra o Internacional

Veja o gol de Calleri que deu a vitória ao São Paulo sobre o Internacional