Bobadilla pede dispensa da seleção para recuperar lesão no São Paulo
Atleta disputou o último jogo no dia 11 de agosto contra o Bolívar
O volante do São Paulo, Damián Bobadilla, pediu para ficar fora dos próximos amistosos da Seleção do Paraguai. O jogador conversou com a comissão técnica da equipe nacional e optou por permanecer no Tricolor durante a Data Fifa para dar continuidade ao tratamento de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A informação foi divulgada pelo UOL.
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Recuperação do volante do São Paulo
Bobadilla convive com o problema no joelho desde antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Nas últimas semanas, o meio-campista adotou uma abordagem mais cautelosa no tratamento e apresentou evolução no processo de recuperação. A permanência no São Paulo durante a Data Fifa também tem como objetivo evitar sobrecarga na região e permitir que o atleta tenha mais tempo para avançar na recuperação.
O Paraguai terá dois amistosos no período: contra a Bolívia, no dia 27 de setembro, e diante da Colômbia, em 2 de outubro, ambos nos Estados Unidos.
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Retorno de Bobadilla pós Copa do Mundo
Após a Copa do Mundo, Bobadilla voltou a atuar pelo São Paulo e disputou três partidas. No entanto, o volante voltou a sentir o problema no joelho direito e acabou sendo desfalque na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Bolívar, em agosto. Na ocasião, o clube confirmou que o jogador estava fora por conta das dores na região.
Com a decisão de permanecer no Tricolor, Bobadilla terá mais tempo para concluir o tratamento antes de voltar aos gramados. A expectativa no São Paulo é de que o paraguaio esteja à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para sexta-feira, dia 2 de outubro, às 20h, no Morumbis, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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