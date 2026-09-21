Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bobadilla pede dispensa da seleção para recuperar lesão no São Paulo

Atleta disputou o último jogo no dia 11 de agosto contra o Bolívar

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/09/2026 12:52
Favorite o Lance! no Google
Bobadilla está sob tratamento de lesão no joelho (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
Bobadilla está sob tratamento de lesão no joelho (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O volante do São Paulo, Damián Bobadilla, pediu para ficar fora dos próximos amistosos da Seleção do Paraguai. O jogador conversou com a comissão técnica da equipe nacional e optou por permanecer no Tricolor durante a Data Fifa para dar continuidade ao tratamento de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A informação foi divulgada pelo UOL.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Recuperação do volante do São Paulo

Bobadilla convive com o problema no joelho desde antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Nas últimas semanas, o meio-campista adotou uma abordagem mais cautelosa no tratamento e apresentou evolução no processo de recuperação. A permanência no São Paulo durante a Data Fifa também tem como objetivo evitar sobrecarga na região e permitir que o atleta tenha mais tempo para avançar na recuperação.

continua após a publicidade

O Paraguai terá dois amistosos no período: contra a Bolívia, no dia 27 de setembro, e diante da Colômbia, em 2 de outubro, ambos nos Estados Unidos.

➡️Dorival Jr. revela futuro de Ryan Francisco no São Paulo: 'Precisa mudar'

São Paulo planeja retorno do volante antes de confronto contra o Santos (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
São Paulo planeja retorno do volante antes de confronto contra o Santos (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Retorno de Bobadilla pós Copa do Mundo

Após a Copa do Mundo, Bobadilla voltou a atuar pelo São Paulo e disputou três partidas. No entanto, o volante voltou a sentir o problema no joelho direito e acabou sendo desfalque na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Bolívar, em agosto. Na ocasião, o clube confirmou que o jogador estava fora por conta das dores na região.

continua após a publicidade

Com a decisão de permanecer no Tricolor, Bobadilla terá mais tempo para concluir o tratamento antes de voltar aos gramados. A expectativa no São Paulo é de que o paraguaio esteja à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para sexta-feira, dia 2 de outubro, às 20h, no Morumbis, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tricolor pode ganhar premiação milionária se for campeão do Brasileirão Feminino (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)

São Paulo

São Paulo pode faturar premiação milionária do Brasileirão Feminino

Há 1 hora
Atacante Ryan Francisco, do São Paulo, na eliminação para o Boca Juniors no Morumbis (Foto; Miguel SCHINCARIOL / AFP)

São Paulo

Dorival Jr. revela futuro de Ryan Francisco no São Paulo: 'Precisa mudar'

Há 3 horas
Durante entrevista coletiva, o comandante se manifestou sobre polêmica no último confronto (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

São Paulo

Dorival explica fala polêmica após eliminação do São Paulo

Há 19 horas
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Fora de Campo

PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em São Paulo x Internacional

Há 1 dia
Atacante foi autor do único gol do confronto contra o Inter (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

São Paulo

Calleri recebe 3º amarelo e está fora do clássico contra o Santos

Há 1 dia
Calleri marca gol de pênalti em São Paulo x Inter (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

São Paulo

Estrela de Calleri brilha, e São Paulo vence o Inter

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadores do São Paulo comemorando gol comntra o Internacional

Veja o gol de Calleri que deu a vitória ao São Paulo sobre o Internacional

Calleri está de volta ao time titular do Tricolor (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Calleri de volta e nova estreia no São Paulo; veja escalação

Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado

Buta não deve mais jogar pelo restante da temporada de 2026 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Buta deve operar e não joga mais pelo São Paulo em 2026

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

São Paulo disputa apenas o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Conmebol denuncia São Paulo, que corre risco de multa milionária

Aurélio Buta

Buta vive 'vaivém' no joelho e São Paulo considera cirurgia

SP - SAO PAULO - 15092026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, SAO PAULO X BOCA JUNIORS - Rodolfo Arruabarrena tecnico do Boca Juniors durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto Marcello ZambranaAGIFFolhapress)

Técnico do Boca detona torcida do São Paulo em decisão

Rafinha como dirigente do São Paulo

Rafinha reconhece possível erro do São Paulo na demissão de Crespo

Luciano pelo São Paulo

Luciano nunca recebeu em dia? Entenda os atrasos no São Paulo

Impedimento marcado contra o São Paulo no duelo contra o Boca Juniors.

Jornais argentinos comentam sobre polêmico gol anulado do São Paulo: 'Boca se salvou'

Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada 2026 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Marcos Antônio dispara sobre arbitragem após São Paulo x Boca