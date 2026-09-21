O volante do São Paulo, Damián Bobadilla, pediu para ficar fora dos próximos amistosos da Seleção do Paraguai. O jogador conversou com a comissão técnica da equipe nacional e optou por permanecer no Tricolor durante a Data Fifa para dar continuidade ao tratamento de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A informação foi divulgada pelo UOL.

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Recuperação do volante do São Paulo

Bobadilla convive com o problema no joelho desde antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Nas últimas semanas, o meio-campista adotou uma abordagem mais cautelosa no tratamento e apresentou evolução no processo de recuperação. A permanência no São Paulo durante a Data Fifa também tem como objetivo evitar sobrecarga na região e permitir que o atleta tenha mais tempo para avançar na recuperação.

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O Paraguai terá dois amistosos no período: contra a Bolívia, no dia 27 de setembro, e diante da Colômbia, em 2 de outubro, ambos nos Estados Unidos.

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São Paulo planeja retorno do volante antes de confronto contra o Santos (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Retorno de Bobadilla pós Copa do Mundo

Após a Copa do Mundo, Bobadilla voltou a atuar pelo São Paulo e disputou três partidas. No entanto, o volante voltou a sentir o problema no joelho direito e acabou sendo desfalque na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana contra o Bolívar, em agosto. Na ocasião, o clube confirmou que o jogador estava fora por conta das dores na região.

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Com a decisão de permanecer no Tricolor, Bobadilla terá mais tempo para concluir o tratamento antes de voltar aos gramados. A expectativa no São Paulo é de que o paraguaio esteja à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para sexta-feira, dia 2 de outubro, às 20h, no Morumbis, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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