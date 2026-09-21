Flamengo confirma lesão de Ayrton Lucas e atualiza situação de Gonzalo Plata
Lateral sofreu lesão muscular na coxa direita, enquanto equatoriano ainda será reavaliado
O Flamengo atualizou, na manhã desta segunda-feira (21), as situações de Ayrton Lucas e Gonzalo Plata, que deixaram a vitória contra o RB Bragantino com desconforto. O lateral-esquerdo foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa direita, enquanto o equatoriano ainda passará por reavaliação do Departamento Médico.
Ayrton Lucas se lesionou ainda no primeiro tempo, logo aos cinco minutos de jogo, ao disputar uma bola em contra-ataque. O jogador vinha de um sacrifício muito grande nos últimos jogos, em que teve uma sequência de 12 partidas como titular, jogando os 90 minutos em sete delas.
— Exame de imagem realizado logo após Flamengo 2 x 1 Red Bull Bragantino confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — publicou o Flamengo sobre Ayrton Lucas.
Gonzalo Plata ainda será reavaliado no Flamengo
Já Gonzalo Plata deixou a partida com desconforto na coxa direita. O equatoriano, convocado por sua seleção nesta Data Fifa, ainda será reavaliado no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.
— Jogador relatou dores na região posterior da coxa direita nos minutos finais da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Na reapresentação da equipe, o atacante será reavaliado pelo Departamento Médico do clube — disse o clube carioca.
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