Análise: Saúl ganha força no Flamengo e surge como 'reforço' para momento decisivo
Espanhol aproveita chance e vira opção importante para Jardim
O Flamengo ganhou mais três pontos, ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão e chegou à Data Fifa em um momento de alta. Mas a vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino também deixou uma notícia importante para Leonardo Jardim: Saúl Ñíguez pode ser mais uma solução para a reta final da temporada. O espanhol voltou a ser titular depois de quatro meses e respondeu da melhor maneira possível. Diante de um adversário complicado e com desfalques importantes no meio-campo, teve uma atuação de alto nível e lembrou o jogador que já havia aparecido em momentos importantes pelo time carioca.
Não foi apenas uma boa partida de quem estava precisando de minutos. Os números mostram uma atuação completa: 64 passes certos em 72 tentativas (89%), três de seis lançamentos certos, cinco cortes, oito ações defensivas e oito bolas recuperadas.
Um retorno construído no silêncio
Para entender o momento, é preciso voltar alguns meses. Saúl perdeu boa parte do primeiro semestre por conta de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, realizada na Europa. O problema físico, inclusive, já o acompanhava desde o fim de 2025, quando o espanhol disputou a reta final daquela temporada no sacrifício.
A recuperação custou meses de competição e, naturalmente, espaço no elenco. E não é em qualquer elenco. Jorginho, Pulgar, Paquetá, Evertton Araújo e De La Cruz formam um setor extremamente disputado e de alto nível. Em um Flamengo cada vez mais encorpado, não havia garantia de espaço para ninguém.
Saúl esperou. Trabalhou. E, quando teve a oportunidade, respondeu. A atuação contra o Bragantino também não pode ser analisada isoladamente. Na quinta-feira anterior, diante do Independiente del Valle, entrou durante a partida e teve boa participação, mesmo com o Flamengo com um jogador a menos.
Não precisa ser titular para ser importante
A grande questão não é imaginar Saúl como titular absoluto do Flamengo. O cenário mais importante é outro. Em uma temporada com Brasileirão e Libertadores entrando na reta decisiva, Jardim precisa de jogadores capazes de entrar em campo e manter, ou até elevar, o nível da equipe. Ele mostrou que pode ocupar esse papel.
Ser o 12º, 13º ou 14º jogador de um elenco como esse não significa ser pouco importante. Pelo contrário. Significa ter capacidade para mudar uma partida quando o treinador precisar, substituir um titular sem derrubar o funcionamento da equipe e oferecer características diferentes ao meio-campo. Foi exatamente isso que Saúl apresentou contra o Bragantino.
Leonardo Jardim, inclusive, fez questão de destacar o espanhol depois da partida.
— Acho que devíamos falar do Saúl. Hoje teve uma excelente partida e mostrou que é cada vez mais uma solução para o grupo — disse o treinador.
A insatisfação também é um bom sinal
Depois da partida, o espanhol deixou clara uma insatisfação que vinha sendo guardada.
"Quando não jogo, sou caro. Quando jogo, sou muito bom. Fico feliz de jogar pelo Flamengo, um clube muito grande, mas todo jogador quer jogar, e se não joga, tem que buscar oportunidade fora."
A declaração pode chamar atenção, mas também revela algo importante: Saúl quer jogar. E, depois de todo o período em que ficou afastado, recuperou-se, perdeu espaço e continuou trabalhando sem fazer barulho. É compreensível que queira mais minutos. O ponto é que agora ele tem argumentos dentro de campo.
A atuação contra o Bragantino, somada à entrada positiva diante do Del Valle, cria uma pressão saudável sobre Jardim: há mais um jogador pronto para ajudar. O Flamengo já tem um elenco forte. Agora, começa a ganhar também um Saúl em boa condição e confiante.
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