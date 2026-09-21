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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (21/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do futebol nesta segunda-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 04:56
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Na Série B 2026, Criciúma briga por vaga no acesso (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)
Real e Atlético se enfrentam no Dérbi de Madri neste domingo (Foto: Fadel SENNA / AFP)

A segunda-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos pelo Brasileirão Série B, Paulistão Sub-20, Copa Paulista e outras competições. Os destaques do dia ficam por conta de Criciúma x Operário Ferroviário, Cuiabá x Náutico, Corinthians x Bahia (feminino) e Ituano x Palmeiras (sub-20).

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Jhonson, atacante do Corinthians, fez o gol da vitória sobre o Bahia no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)
Jhonson, atacante do Corinthians, fez o gol da vitória sobre o Bahia no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão (Foto: Divulgação/Corinthians)

Confira a lista completa de jogos desta segunda-feira (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Confira a lista completa de jogos desta segunda-feira (21/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Brasileirão Série B

19h30 - Criciúma x Operário Ferroviário - ESPN e Disney+
21h30 - Cuiabá x Náutico - YouTube.com/@SportyNetBrasil, Xsports, SportyNet e Disney+

Brasileirão Feminino (Semifinal – volta)

21h30 - Corinthians x Bahia - YouTube.com/@NSports, YouTube.com/@UOLEsporte, TV Brasil, Sportv, NSports e UOL Play

Copa Paulista

20h30 - Juventus-SP x União São João - YouTube.com/@MetropolesEsportes e YouTube.com/@UlissesCostaTV

Campeonato Argentino

14h30 - Aldosivi x Atlético Tucumán - Disney+
19h - Barracas Central x Independiente Rivadavia - Disney+
21h15 - Lanús x Estudiantes - ESPN e Disney+

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Campeonato Uruguaio

19h30 - Central Español x Montevideo City Torque - Disney+

Paulistão Sub-20

15h - XV de Jaú x Corinthians - YouTube.com/@TNTSportsBR
15h - Jabaquara x Santos - YouTube.com/@UlissesCostaTV
15h - EC São Bernardo x São Paulo - YouTube.com/@energia97
16h - Ituano x Palmeiras - YouTube.com/@xsports.brasil e Xsports

Bundesliga Feminina

13h - Werder Bremen x Stuttgart - DAZN

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