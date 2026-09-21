Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (21/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do futebol nesta segunda-feira
A segunda-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos pelo Brasileirão Série B, Paulistão Sub-20, Copa Paulista e outras competições. Os destaques do dia ficam por conta de Criciúma x Operário Ferroviário, Cuiabá x Náutico, Corinthians x Bahia (feminino) e Ituano x Palmeiras (sub-20).
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Confira a lista completa de jogos desta segunda-feira (20/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Confira a lista completa de jogos desta segunda-feira (21/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Brasileirão Série B
19h30 - Criciúma x Operário Ferroviário - ESPN e Disney+
21h30 - Cuiabá x Náutico - YouTube.com/@SportyNetBrasil, Xsports, SportyNet e Disney+
Brasileirão Feminino (Semifinal – volta)
21h30 - Corinthians x Bahia - YouTube.com/@NSports, YouTube.com/@UOLEsporte, TV Brasil, Sportv, NSports e UOL Play
Copa Paulista
20h30 - Juventus-SP x União São João - YouTube.com/@MetropolesEsportes e YouTube.com/@UlissesCostaTV
Campeonato Argentino
14h30 - Aldosivi x Atlético Tucumán - Disney+
19h - Barracas Central x Independiente Rivadavia - Disney+
21h15 - Lanús x Estudiantes - ESPN e Disney+
Campeonato Uruguaio
19h30 - Central Español x Montevideo City Torque - Disney+
Paulistão Sub-20
15h - XV de Jaú x Corinthians - YouTube.com/@TNTSportsBR
15h - Jabaquara x Santos - YouTube.com/@UlissesCostaTV
15h - EC São Bernardo x São Paulo - YouTube.com/@energia97
16h - Ituano x Palmeiras - YouTube.com/@xsports.brasil e Xsports
Bundesliga Feminina
13h - Werder Bremen x Stuttgart - DAZN
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