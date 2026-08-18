OPINIÃO: Mourinho é tão especial que 'dirige' o próprio documentário Série sobre treinador estreou na Netflix

José Mourinho é, sem dúvida alguma, um técnico especial. Ele talvez não seja tão genial quanto Guardiola, tão vistoso quanto Klopp, mas é tão competente e vencedor quanto ambos e, certamente, um dos personagens mais interessantes desse que esporte que gera tantas paixões pelo mundo afora. Não à toa foi intitulado ao chegar na Premier League como o "Special One", ou "O Especial", em uma tradução livre.

Lançada no último dia 11 de agosto de 2026 na Netflix, a série documental de três episódios intitulada "Mourinho" é um ótimo exemplar do que é o treinador (que os tempos recentes cismam em nomear de "professor"). O português consegue impor sua linha de pensamento onde estiver - e independente de onde -, seja no seu início como uma mera aposta no Porto, de Portugal, ou já como um vencedor no Real Madrid, da Espanha. Sendo amado por todos ou gerando atrito e provocando ódio de alguns (até hoje).

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Boa visão da carreira, mas…

Antes de continuar, é bom avisar que o texto, a partir de agora, contém spoilers.

No decorrer dos três episódios de cerca de uma hora da minissérie, vemos muitas (ótimas) imagens da carreira do técnico José Mourinho, de sua ascensão, desde quando era um mero assistente (ou tradutor, quando querem "atacá-lo") no Barcelona de Bobby Robson e Frank Rijkaard ao seu anúncio de retorno à Espanha para treinador do badalado Real Madrid de Vini Jr e Mbappé.

Temos também ótimos depoimentos de jogadores e ex-jogadores, principalmente do ex-goleiro Iker Casillas, com o qual teve problemas. Assim como a revelação da proposta do Manchester United para substituir ninguém menos que 'Sir' Alex Ferguson logo após sua saída do clube.

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Entretanto, faltam informações sobre como esse mesmo Mourinho foi forjado. Uma personalidade tão forte não foi moldada do nada no futebol. Verdade seja dita, há menções ao pai e algumas (poucas) imagens dele, mas não o bastante para sabermos o quão isso o influenciou em sua carreira.

Guardiola cobrou convite de Mourinho para participação em série da Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

Culpa do Mourinho

Talvez o melhor momento seja quando o documentarista pergunta sobre seu progenitor e o treinador diz: "Você não vai me fazer chorar". E, de fato, não consegue. Era esse Mourinho mais humano que queríamos ver na série, mas que pouco aparece. Afinal, o personagem técnico já vemos aos montes (e ainda assistimos com prazer).

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Contudo, isso não é culpa do diretor do documentário, mas do próprio "Special One", que, nos minutos finais, sana a dúvida dos espectadores do porquê não vemos mais esse lado sensível dele. Foi escolha do próprio. "Eu não gosto de falar da minha vida", diz o português. "Você não vê um documentário sobre perdedores", completa ele. Uma pena. Fica a sensação de que poderia ter ido além. Mas esse é Mourinho, que caminha sempre na linha tênue do ame ou odeie. E isso é que faz dele um personagem tão fascinante.

Sobre o autor

Wilson Spiler é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Jornalismo e Marketing Digital. Fundador do site Flixlândia, já passou por grandes redações como TV Globo, GloboNews e SRzd. Atuou também para clientes como Rock in Rio, Buscapé e Dimona, e atualmente faz parte da equipe de editores de Home do site Lance!.