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Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

David Sousa completa marca centenária e lidera números no Casa Pia

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 18:45
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português (Foto: Divulgação)

O zagueiro David Sousa teve motivos em dobro para comemorar no futebol europeu. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o defensor de 25 anos foi titular na vitória do Casa Pia sobre o Estoril por 2 a 1, fora de casa, pela Liga Portuguesa, em partida que marcou seu 100º jogo em gramados do Velho Continente.

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Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português (Foto: Divulgação)

Em sua segunda temporada pelo clube de Lisboa, o brasileiro atingiu a marca centenária após construir sólida bagagem no futebol internacional. Antes de chegar a Portugal, onde já contabiliza 37 partidas e dois gols, David iniciou sua trajetória europeia na Bélgica: defendeu o Cercle Brugge (18 jogos, um gol e uma assistência) e o RWD Molenbeek (45 jogos, quatro gols e duas assistências).

— Foi uma vitória muito importante pra gente, porque jogamos fora de casa e conquistamos um resultado expressivo. Foi um jogo muito duro, contra um adversário difícil, e o nosso time mostrou a nossa força — comemorou o defensor.

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— Essa marca dos 100 jogos é algo que me deixa muito feliz, porque saí cedo do Brasil, deixei o Botafogo para jogar no Cercle Brugge e, graças a Deus, as coisas aconteceram bem por lá. Depois fui muito feliz no Molenbeek e tive essa grande oportunidade de vir para o Casa Pia. Espero poder ampliar essa marca e seguir escrevendo a minha história aqui — completou.

Pilar defensivo do Casa Pia

Além do feito histórico, o ex-alvinegro vive momento de consolidação técnica na elite portuguesa. Dados do Sofascore apontam David Sousa como a principal referência defensiva do Casa Pia na atual temporada: o brasileiro é o líder do elenco em desarmes (16), cortes defensivos (48) e interceptações (13), além de encabeçar o quesito de lançamentos certos, com média de 3,7 bolas longas por partida.

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